Osmi mart: U znaku cvijeća i protestnih marševa

Ruže 2-3, karanfili marka, korpice još koju marku više. Za jedne prilika da se s nostalgijom prisjete simbolike osmog marta i obraduju dragu osobu, za druge nepotreban trošak.



Zanimljivo je da su u kupovini osmomartovskih poklončića dame revnosnije, čini se da im ništa nije skupo. Trgovci zadovoljno trljaju ruke, a po potrebi zaboravne muškarce podsjete koji je datum.

“Moram ih opomenuti da imaju ljubavnice, gospođe, majke, sestre onda oni reaguju i onda se vrate, kupe, nasmiju se na moju šalu”, kažu prodavci.

Iako pred kamerama nisu bili rječiti, cvijeće kupuju naravno i muškarci, mahom starija gospoda. Svaka žena se obraduje cvijeću, ali kada ga žene kupuju ženama, kažu dame, gubi se smisao tog praznika.

Cvijet je simboličan i prikladan osmomartovski poklon. Ono što je s druge strane neprikladno je “osmomartovska groznica” koja ovih dana dobrano prazni novčanike. U pitanju je trend kupovine skupih poklona učiteljicama i nastavnicama, a mnogim majkama je upravo praznik žena postao poligon za međusobno takmičenje i borbu za bolji status djeteta. U zlatare i parfimerije se juče od gužve nije moglo ni zaviriti.

“Plus što se skuplja da se kupi zajedno pa svi onda opet pojedinačno to je suludo. Znak pažnje je dovoljan za učiteljicu, razrednicu”, rekla je Indira Kuprešanin.

“Mislim da je to pretjerivanje. Dovoljno je da ta mala djeca neki mali znak pažnje daju, mislim da bi se svako tome više obradovao, to je neko forsiranje a nema potrebe za tim”, rekla je Ana Srdić.

Na simboliku osmog marta nije se zaboravilo ni u institucijama. Dame koje čine Vladu Srpske na čelu sa premijerkom, dobile su od svojih kolega po jednu crvenu ružu. Ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović za to vrijeme je obilazila pacijentkinje koje održavaju trudnoću na Klinici za ginekologiji i akušerstvo. Osmi mart je, kaže, prilika da se iskaže poštovanje i uvažavanje prema svim ženama, a posebno majkama.

“Smatram da su trudnice najvrijedniji dio društva one su stub društva, one rađaju novi život djecu, upućuju djecu u prave vrijednosti, mislim da su one prava grupa koju treba obići”, rekla je ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović.

Reproduktivna i sva druga ženska prava poštuju se samo na papiru, poručile su učesnice protestnog marša u Banjaluci. Žene su manje plaćene od muškaraca za isti posao, kućni posao je nevidljiv i neplaćen i zato nisu ravnopravne. Da im ne treba cvijeće već pravda i posao, poručilo je i desetine Sarajki sa protestnog marša, ističući kako stopa nezaposlenosti žena u BiH alarmantna.

Masovniji protesti žena zabilježeni su u Španiji i Indiji, gdje su žene i dan-danas marginalizovane i doživljavaju se kao vlasništvo muškaraca. Srećan osmi mart svima koji slave!