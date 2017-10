Osmi dan štrajka u Domu zdravlja Han Pijesak

“Nećemo odustati dok se makar dijelom ne ispune naši zahtjevi”. Poruka je radnika Doma zdravlja u Han Pijesku i osmog dana od kako su obustavili rad.

Svo nezadovoljstvo i dalje se svodi na jednu riječ- štrajk. I upravo taj natpis već danima dočekuje pacijente na vratima jedine zdravstvene ustanove u toj opštini.

“Pa ne rade sada, samo hitne slučajeve primaju. Imam problem sa bubregom, pa onda dolazim na previjanje, primaju me, prime me i urade mi to, a ovo ostalo čekaće, šta da radimo”, isprićala je Ljubinka Stanojević, Han Pijesak.

Posljednju platu primili smo u avgustu i to za april, poručuju radnici. I zbog toga bi, kažu, nekoga trebalo da bude sramota. Nije prvi put da štrajkom traže rješenje, jer problemi nisu od juče.

“Upozoravali smo i 2015. godine štrajkom upozorenja, zatim smo prošle godine bili u štrajku, već dugi niz godina upozoravamo na probleme u zdravstvu, a naročito na male Domove zdravlja”, izjavila je Milena Mandić, predsjednik sindikalne organizacije Doma zdravlja Han Pijesak.

“Nije nam jasno kako je moguće da već godinama nisu uplaćeni doprinosi”, poručuju iz Han Pijeska. Neko će nam, kažu , morati da objasni kako ćemo dalje, jer ovako poručuju više ne može.

Možda odgovori na neka pitanja za kojima već dugo tragaju radnici Doma zdravlja u Han Pijesku, budu poznati sutra, kada se očekuje dolazak ministra zdravlja i socijalne zaštite Dragana Bogdanića. Radnici će, kažu, sa zadovljstvom saslušati prijedloge ministra, a nakon toga će kažu donijeti odluku o svojim daljim koracima. Imaće, kažu, o čemu da razgovaraju i sa načelnikom opštine.

Neka ministar kaže šta je rješenje, poručuju iz Doma zdravlja. Ponoviće mu sve o čemu danima pričaju.

“Nemamo plate već šest mjeseci, doprinose pet i po godina, zdravstveno osiguranje, a posebno ćemo ukazati na probleme sa kojim smo se susreli tokom imenovanja direktora”, pojašnjava Radica Todorović, specijalista poridične medicine.

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja u Han Pijesku, na čije imenovanje radnici takođe imaju prijedbe, danas nije bila dostupna za komentar. Ni načelnika opštine ATV nije zatekla u kancelariji, a sutra je možda i najbolja prilika da svi kažu šta imaju i da se konačno nađe zajednički jezik.