Osmanović: SDA se nikada nije oporavila od raskola iz 2009.

Zamjenik predsjednika SDA i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović rekao je da se SDA nikada nije oporavila od potresa koji su nastali kada su se na kongresu 2009. godine za predsjednika ove stranke kandidovali Sulejman Tihić i Bakir Izetbegović.

“Došlo je do značajnih polarizacija unutar SDA. Tihić i Izetbegović su nastojali da tu polarizaciju smire, ali je ona na terenu nekada opravdano, a nekada neopravdano postojala. Onda vrlo često postoje ljudi koji nisu zadovoljni svojom pozicijom i to se predstavlja da je on pripadnik neke frakcije. Istina je da on ne pripada nikakvoj frakciji, već da se zbog sebe poziva na ovo ili ono”, rekao je Osmanović za sarajevsku Face TV.

Što se tiče daljih podjela unutar SDA, Osmanović je rekao da u svim demokratskim strankama postoji ljevica, desnica i centar, pa tako i u SDA.

“Ima i onih koji su ušli u SDA radi interesa. Mislim da je to poseban problem u SDA, koja je od 2002. u vlasti. Kod nas je još uvijek gužva na ulazu u SDA, jer se mogu dobiti pozicije. Svaka stranka, kada ima kritičnu masu, koja je radi ideje stranke, tu ona može dati dobre rezultate. Kada nadvladaju karijeristi i oni koji su tu da za jedan mandat ušićare neke stvari, kada oni dođu u poziciju da se nađu u organima stranke i donose odluke, onda te stranke počinju da klize”, rekao je Osmanović.

Prisjetio se da je 2012. SDA bila istisnute iz vlasti na svim nivoima, osim na nivou FBiH. Kako kaže, brojni direktori iz SDA tada su ga zaobilazili da ne bi premijer FBiH iz SDP-a vidio da pričaju sa nekim ko je iz SDA. Izrazio je žaljenje što SDA tada nije otišla u opoziciju i pročistila svoje kadrove.

Na pitanje o optužnicama i hapšenju kadrova SDA, Osmanović je odgovorio da je to veliki teret SDA i da se nijedna stranka u BiH nije našla u situaciji da ima potvrđenu i podignutu optužnicu protiv generalnog sekretara Amira Zukića i dva potpredsjednika, Asima Sarajlića i Mirsada Kukića.

“Mi o tome ozbiljno razgovaramo i analiziramo unutar organa stranke. Najteže je predsjedniku stranke. Do predsjednika je da kao mozaik složi gdje ko treba da bude u tom timu. Teret je na svima nama, a najviše na njemu”, rekao je Osmanović.

Što se tiče ove teme, zaključio je da je najveća odgovornost predsjednika stranke, ali i da odgovornost snosi kompletno rukovodstvo.

