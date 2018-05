Osamnaestogodišnjakinja ostavila poruku i nestala: “Odlazim i možda se nikada neću vratiti”

Kristina Videnović (18) iz Jagodine nestala je u noći između 16. i 17. maja i od prelaska graničnog prelaza Batrovci nikome se ne javlja. Očajni roditelji posebno su zabrinuti, jer je ostavila poruku u kojoj je napisala da se “možda nikada neće vratiti”.

“Kristina nam je rekla da je probudimo rano ujutru, jer je trebalo da ide na probni rad u jedan supermarket, pošto je nedavno završila Trgovačku školu. Izašla je oko dva sata poslije ponoći i nestala. Ponijela je malu torbu, nešto osnovnih stvari i 1.000 dinara. Kada je supruga ustala u pet sati ujutru, pronašla je oproštajnu poruku u kojoj je pisalo “Odlazim i možda se nikada neću vratiti. Nemojte zvati policiju. Razdijelite moje stvari i kozmetiku”. To nas je posebno zabrinulo”, počinje priču otac Saša Videnović.

Sutradan je, kako kaže, u panici otišao do policije kako bi prijavio nestanak. Pokušavali su na sve načine da dobiju bilo kakvu informaciju o svojoj mezimici, te su tako obilazili školske drugarice, prijatelje, zvali rođake koji žive u inostranstvu kako bi provjerili da li je otišla kod njih, ali uzalud.

“Inspektor u jagodinskoj policiji me je obavijestio da se Kristina javila, prvog dana po nestanku, i da je rekla da će se brzo vratiti. U petak, 18. maja, poslije ponovnog odlaska u policiju, inspektor mi je rekao da je provjerom utvrdio da ima pasoš i da je autobusom prešla granicu Batrovci, te da se nalazi na spisku putnika, ali ne i koji je bio prevoznik i u kom pravcu. Veliki problem predstavlja što je ona odnedavno punoljetna i što, po zakonu, može da se kreće slobodno svuda bez zaustavljanja policije”, priča otac i dodaje da su joj “izvadili ličnu kartu, ali ne i pasoš”.

Kao porodica su, kaže, skladno funkcionisali, te se nikada ranije nije desilo da Kristina ode od kuće. Štaviše, bila je, kako kaže zabrinuti otac, “kućni tip” i nije imala dečka.

“Budući da je srčani bolesnik i da je imala problema sa skoliozom, postala je povučena. Nije izlazila nigdje, već je sjedila kod kuće. Mi smo skladna porodica u kojoj nema svađe niti bilo kakvog konflikta. Da je željela da ode, mogla je to da učini preko dana, da nam se javi…”, objašnjava Videnović i dodaje da su se supruga i on obratili i predsjedniku opšine Jagodina Draganu Markoviću Palmi koji je “obećao da će to da riješi”.

Roditelji mole sve osobe koje bilo šta saznaju o Kristini da obavijeste policiju ili roditelje na sljedeće brojeve: 035/272-636, 061/652-7728 i 061/283-2114.

