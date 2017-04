Osamdesete će ponovo zavladati plažama

Bio je to kroj koji je oblikovao generaciju. Visoki struk, duboki izrezi koji su dosezali do vrha kukova, sve su ovo karakteristike jednodijelnih i dvodijelnih kupaćih kostima proizašlih iz estetike osamdesetih godina prošlog vijeka. Do sada smo mogli da ih vidimo na blogerkama i supermodelima, ali ono što nas raduje jeste činjenica da ćemo ovaj model moći, tokom toplih dana da vidimo i na običnim ženama.



Mnogi će biti iznenađeni činjenicom da nas ova vijest raduje, ali evo nekoliko stavki koje idu u prilog duboko sječenim kupaćim kostimima koji kao da su upravo došli sa snimanja serije „Baywatch“.

Ono što smo mogli vidjeti do sada jesu ekstremni modeli nošeni od strane poznatih žena. Ako uzmemo u obzir da će u radnjama da se prodaju dosta nosivije varijante iz kojih neće izvirivati, ili bukvalno ispadati grudi ili zadnjica stvar izgleda sasvim drugačije.

Do sada su kupaći kostimi bili pravljeni prije svega za dugonoge mršavice. Linija donjeg dijela bila je prilično plitka, a sječenje dosta spušteno, što nije izgledalo tako laskavo na djevojkama prosječne građe. Sada je na red došlo visoko sječenje koje pristaje apsolutno svakome. Ovaj kroj ne samo da izdužuje noge, već i ističe struk.

Vrlo jednostavni, lako nosivi i dosta otvoreni jednodijelni modeli zavladaće plažama. U njima se lako crni, nije potrebno mučiti se sa veličinom korpi, a sloboda pokreta je zagarantovana. Čak iako se ne usuđujete da ga probate tu su klasični dvodijelni modeli sa visoko sječenim donjim dijelom.

Kada budete birale model za ovo leto preporučujemo da isprobate ove modne povratnike. I pored početnog skepticizma sigurni smo da ćete na kraju zavoleti nove krojeve. Javite nam kako su vam se dopali

(lepotaizdravlje.rs)