Osam mjesta u kojima je zabranjeno fotografisanje

Ako odlučite da fotografišete neka od ovih mjesta, možete biti novčano kažnjeni ili čak završiti iza rešetaka. Na nekim drugim mjestima vjerovatno ćete samo proći uz bujicu uvreda, ali, u svakom slučaju, trudite se da ne vadite fotoaparat kad ih posjetite.

Amsterdam

U glavnom gradu Holandije grijeh je fotografisati u Crvenoj četvrti, koja je najpoznatija po mnogobrojnim bordelima. Njihovi vlasnici preziru slikanje prostitutki u izlogu, tako da, ako se odlučite na fotografisanje, a slučajno vas neko uhvati, budite spremni da će vam razbiti fotoaparat, a u gorem slučaju, možda i vas.

Južna Koreja

Zemlja u kojoj su paparaci potpuno drugačiji, s obzirom na to da je zabranjeno fotografisati žene (u bilo kom javnom prostoru) bez njihovog pristanka. Kršenje ovog pravila može se protumačiti kao seksualno agresivno ponašanje, pa može rezultirati novčanom kaznom do 7.000 evra. U najgoroj varijanti možete biti kažnjeni i zatvorskom kaznom u trajanju do pet godina.

Sjedinjene Američke Države

U zemlji “hrabrih i slobodnih” nećete proći kao u Južnoj Koreji. Ipak, Amerikanci su najosjetljiviji na fotografisanje privatnog vlasništva (prvenstveno se misli na nekretnine), tako da bi bilo dobro da dobijete dozvolu vlasnika prije nego što se odlučite na to. Najvažnije od svega je da poštujete znakove zabrane.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Slikanje zabranjenih stvari smjestiće vas u zatvor do tri mjeseca, a usput ćete novčanik olakšati za 1.500 evra. Na mnogim lokacijama zabranjeno je upotrebljavanje kamera, a uz to neka vam na pamet ne pada ni da fotografišete zgrade vlade, mostove i palate šeika. Zabrana slikanja palata čak je propisana i zakonom.

Sjeverna Koreja

Vrlo jednostavno – bez dozvole je zabranjeno slikati apsolutno sve. Ipak, ako ste se već odlučili da posjetite sjeverniju od dviju Koreja, budite spremni da poštujete pravila. Iz hotela ne izlazite bez vodiča i ne fotografišite bez njegove dozvole, jer biste u protivnom mogli snositi vrlo neugodne sankcije.

Engleska

Fotografisati za svoj užitak možete šta god želite, ali ako želite bilo koju fotografiju u komercijalne svrhe, za to morate dobiti posebnu dozvolu. Na primjer, trg Trafalgar i Parlament za komercijalne svrhe možete fotografisati jedino uz dozvolu londonskog gradonačelnika.

Japan

U Zemlji izlazećeg sunca zabranjeno je fotografisanje određenih hramova i Budinih kipova. U nekima zabrana važi samo manji dio godine, dok je u drugim zabrana permanentna, stoga čitajte natpise i ne upadajte u nevolje.

Alžir

Prilično konzervativna zemlja, naročito njen južni dio. Fotografisati možete jedino uz dozvolu, dok za fotografisanje žena morate tražiti dozvolu njihovih muževa ili očeva. Takođe, najstrože je zabranjeno slikanje mostova i vojnih objekata.

(Glas Srpske)