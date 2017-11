Oronuli drveni most svakodnevna muka mještana! FOTO

Mještani sela Halilovci, opština Oštra Luka, muču muče sa mostom. Naime, riječ je o drvenom mostu koji spaja jedan dio sela sa ostatkom Halilovića, a koji je u jako lošem stanju.

Kako je za ATV rekla Milanka Davidović, most je neophodan za svakodnevni prelazak mještana. Najveći problem ima oko 15 mještana sela nastanjenih u pet kuća kojima je to jedina poveznica sa ostatkom sela i drugim opštinama. U tom dijelu sela stanuje i šestoro djece kojima je to svakodnevni put do škole, a, kako kaže Milanka, svi strahuju od urušavanja mosta.

Mještani se snalaze na razne načine pa tako, priča Milana, rijeku prelaze i traktorom nizvodno od mosta, ali samo kada nema kiša. U vrijeme obilnijih padavina voda prelazi preko mosta, pa je tada prelazak gotovo nemoguća misija.

Drveni most 1992. godine sagradili su mještani. Most koriste i oni koji obrađuju zemlju u tom dijelu sela. Mosta na Japri, žale se mještani, sjete se političari jedino u vrijeme predizborne kampanje kada obećavaju sanaciju. Nakon toga, kaže Milana, o mostu više niko i ne govori.

Selo Halilovci nalazi se na tromeđi opština Oštra Luka, Novi Grad i Krupa na Uni.