Orlando Blum nakon raskida sa Kejti Peri traži novu suprugu

Glumac go na plaži: Internet je "odlijepio" poslije ovih fotki i svi hoće isto

Poznati engleski glumac Orlando Blum je, nakon što je raskinuo vezu sa popularnom pjevačicom Kejti Peri, izjavio u intervjuu za šou “Ekstra” kako traži i želi novu suprugu.

Tokom intervjua, Blum je prokomentarisao kako mu se sviđa broš na odijelu voditelja. Nakon što je voditelj rekao da mu je to poklon od partnerke Dion, Blum je rekao da i on želi suprugu. “Treba mi supruga. Možete li mi naći ženu? To je ono što tražim, ženu koja će mi pokloniti takav broš”, rekao je Blum kroz smijeh.

Prije Peri, glumac je bio u braku s poznatom manekenkom Mirandom Ker, sa kojom ima šestogodišnjeg sina, ali se i od nje razveo 2013. godine.

(Tanjug)