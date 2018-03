Opština vlasnik imovine fabrike “Famos”

Udruženje "Četiri plus" Pale najavljuje proteste

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je opština danas isplatila i posljednju tranšu u iznosu od 1.150.000 KM za kupovinu imovine fabrike “Famos” koja je u stečaju i na taj način zvanično postala vlasnik imovine.

Jugović je na konferenciji za novinare naglasio da opština na ovaj način zvanično postaje vlasnik nekretnina “Famosa”, što uključuje 62.000 metara kvadratnih zemljišta i 24.000 metara kvadratnih korisnog prostora pod krovom.

“Na ovaj način stičemo mogućnost da formiramo komisiju koja će u narednih desetak dana izvršiti primopredaju sve imovine kako bismo mogli izvršiti procjenu i uknjižiti kao osnovna sredstva u vlasništvu opštine”, rekao je Jugović i dodao da će opština na tom prostoru formirati poslovnu zonu kako bi se stekli uslovi za zapošljavanje.

On ističe da će komisija, koja će biti sastavljena od stručnih ljudi, trasirati buduće ponašanje i gazdovanje ovom imovinom.

Kada je riječ o nekadašnjim radnicima fabrike “Famos”, Jugović je rekao da ima informaciju da će nešto više od 370 radnika dobiti jednokratni iznos od 2.540 KM u skladu sa zakonom, a da o ostalim dugovanjima prema radnicima ne zna.

On je naglasio da opština Pale postaje vlasnik imovine, a ne fabrike “Famos” i na taj način ne nasljeđuje nikakve dugove, niti potraživanja između fabrike i radnika pojedinačno.

Jugović kaže da je poseban značaj ovog projekta da se na prostoru bivše kotlovnice “Famosa” može graditi nova toplana koja bi preuzela tehničku mogućnost da grije Pale, a da se postojeća toplana izmjesti.

Prema njegovim riječima, za sutra je planirana posjeta Toplani u Banjaluci kako bi sagledali tehničke mogućnosti za primjenu takvih rješenja na Palama.

Jugović je podsjetio da je aktivnost oko kupovine imovine “Famosa” trajala vrlo kratko za ovakav poduhvate, jer je prvo pismo namjere upućeno 12. maja 2017. godine i za nepunu godinu dana su završene sve aktivnosti oko preuzimanja firme.

On ističe da se ne smije zanemariti podrška Vlade Republike Srpske i predsjednika Republike Milorada Dodika koji su uplatili milion KM.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević istakao je da opština ide u tom pravcu da “Famos” postane ozbiljna poslovna zona i da je već obavljeno niz razgovora sa potencijalnim investitorima koji bi trebali da pokrenu proizvodnju.

“Vidjećemo u kojem će to biti kapacitetu, koje će to biti djelatnosti, ali mogu garantovati da će to biti investitori koji neće biti konkurencija našim privrednicima na području opštine”, rekao je Vučićević.

On je podsjetio da je Skupština opštine Pale jednoglasno podržala načelnika u ovom poslu, te je pružila podršku i kreditnom aranžmanu od 1.200.000 KM.

Konferenciji za novinare prisustvovao je i potpredsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica.

(Srna)