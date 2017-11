Opština preuzima plaćanje participacije za građane

Roj stršljenova izujedao muškarca do smrti

Za više od 5.000 osiguranika registrovanih u Domu zdravlja u Stanarima participaciju za primarni nivo zdravstvene zaštite od iduće godine plaćaće opština.

Potvrdio je to u petak načelnik ove opštine Dušan Panić, nakon što su odbornici na redovnoj sjednici Skupštine opštine Stanari dan ranije donijeli odluku da ove troškove dogodine preuzme opština.

“Procjenjujemo da će u budžetu biti neophodno oko 50.000 maraka za te namjene”, istakao je Panić.

Ovakva inicijativa rukovodstva najmlađe opštine u Srpskoj, koja je taj status dobila 2015. godine, najviše je obradovala penzionere, koji dobar dio penzije izdvajaju za lijekove.

“Penzioneri su najugroženija kategorija stanovništva. Opština pomaže svake godine koliko može. Vijest o tome da će opština plaćati participaciju za osiguranike registrovane u Domu zdravlja, sve nas je obradovala. Biće to značajna pomoć za najstariju kategoriju stanovništva, među kojima je i najviše oboljelih”,istakla je sekretar Udruženja penzionera opštine Stanari Milanka Ristić i dodala da ovo udruženje broji 840 članova.

Ovu odluku lokalnog parlamenta pozdravili su i u Domu zdravlja Stanari.

“Ovo je jako dobra inicijativa. Ljudima znači i ona jedna marka koju daju za participaciju, a kamoli ako je taj iznos znatno veći”, rekao je pomoćnik direktora ove zdravstvene ustanove Nedeljko Đekić.

On je istakao da je u tri tima porodične medicine u ovom Domu zdravlja registrovano više od 5.000 osiguranika.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS ističu da su Stanari dobar primjer aktivnog učešća lokalne zajednice u finansiranju zdravstvene zaštite svog stanovništva.

“Ova odluka će puno značiti osiguranicima sa područja ove opštine koji nisu do sada bili oslobođeni plaćanja participacije te učiniti zdravstvenu zaštitu još dostupnijom. Participacija je prihod zdravstvene ustanove, te vjerujemo da će i Domu zdravlja Stanari značiti ova odluka”, naveli su iz Fonda.

Podsjećaju da su oni prije nekoliko godina omogućili da više od 50 odsto osiguranika po nekom osnovu bude oslobođeno plaćanja participacije.

Djeca do 15 godina, trudnice, porodilje do navršene prve godine djeteta ili do 18 mjeseci u slučaju rođenja blizanaca ili trećeg djeteta, penzioneri sa najnižom penzijom, stariji od 65 godina i dobrovoljni davaoci krvi koji su darovali krv više od deset puta u potpunosti su oslobođeni plaćanja participacije, odnosno njihovu zdravstvenu zaštitu finansira Fond – istakli su u Fondu i dodali da su plaćanja participacije, između ostalog, oslobođeni i osiguranici koji boluju od karcinoma ili dijabetesa.

Naknade za porodilje

Dušan Panić je kazao da je opština Stanari u budžetu za iduću godinu planirala i naknade za nezaposlene porodilje, koje će iznositi 400 maraka mjesečno.

“Ta naknada će se isplaćivati godinu, dok će majke koje rode treće i četvrto dijete taj iznos primati 18 mjeseci “, rekao je Panić.

