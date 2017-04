Opšti haos u Narodnoj skupštini zbog tačke o Ljubiji

Jutro je počelo sa demantijem jer su iz Skupštine pojasnili da zbog javnog saslušanja, “Ljubija” ipak nije – niti može biti skinuta sa dnevnog reda sjednice.

I tad je počeo cirkus i otvorena lobiranja za skupljanje većine. Ponuda za članove koalicije “Domovina” je bilo, kaže Admir Čavka, ali ne kaže od koga i za koji glas.

“Nije ništa… Ne, nije novčane. Ponude su bile da se glasa ili da se ne glasa. To je nešto što je svakodnevica ovdje”, kaže Admir Čavka, poslanik Domovine u Narodnoj skupštini RS.

Čavka nije precizirao od koga su ponude dolazile: “Pa evo… ne bih dalje da komentarišem”.

Pritiske, navodno, ima i Ivana Lovrić koja i danas ćuti. Čavka, inače SBB-ovac, kaže da će glasati po svom, ali tek poslije javnog saslušanja o prodaji “Ljubije” zakazanog za 4. maj. Pored jasne direktive sa predsjedništva SDA da njihovi poslanici ne podrže prodaju rudnika Izraelcima zajedničku ili pojedinačnu odluku o glasanju još nisu donijeli.

“Nismo zaključili tu tačku što se tiče kluba. Ostavili smo, kad dođe na dnevni red, da se konačno odredimo”, rekao je Senad Bratić, poslanik “Domovine” u Narodnoj skupštini RS.

Šef kluba poslanika SNSD-a u toku sjednice otišao u Vladu na konsultacije, po sali se priča baš zbog “Ljubije”. I današnjom računicom ispada da SNSD-u i Socijalistima trebaju još tri glasa. Ministar industrije tvrdi da Vlada, bez obzira na sve, neće povući prijedlog o prodaji.

Iz SNSD-a na ovu temu danas nisu htjeli da pričaju. Iako tamo sjede, od svojih stavova kontra Vladine odluke, u DNS ne odustaju. Ipak, kažu, da oni po skupštini ne lobiraju za propast vladinog plana.

“Ne. Mi se nismo nikada time bavili, nikada se nećemo baviti, a to što ste rekli to ipak spada u jednu sferu spekulacije kojima se ja ne bih bavila i ne bih da ih komentarišem”, rekla je Spomenka Stevanović, šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini RS.

Stvari je dodatno zakomplikovao Dragan Čavić. Otkriću javnosti tajne dokumente u vezi prodaje “Ljubije”, poručuje sa govornice, ali to će uraditi, kaže, tek tokom rasprave. U pitanju je, tvrdi, dokumentacija o tajnom sastanku koji se odigrao u Beču, ali i zapisniku sa jednog sastanka koji se u decembru prošle godine odigrao u Palati Republike.

“Održan je sastanak kod predsjednika Milorada Dodika zajedno sa Petrom Đokićem, sa ljudima iz top menadžmenta Arselor Mitala ovdje u BL. Postigli su dogovor. Onda je on izigran od strane Vlade RS”, naveo je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini RS.

U međuvremenu, dodatne informacije o kompaniji koju je Vlada predložila kao boljeg kupca, Čavić je tražio od izraeskog ambasadora. Nakon sastanka, nije želio da otkrije šta je saznao od ambasadora. Zato je Adam Šukalo otkrio da ga je kontaktirao Evgenij Zotov. Direktor firme koju je Vlada predložila kao kupca akcija, pisao mu je na Fejzbuku i Tviteru.

“Kako vidim on želi komunikaciju. Sjajna je stvar što on to hoće javno. Ja mislim da on treba i biti tako ili modernim riječnikom “public”. Pozivam gospodina Zotova da dođe u Narodnu skupštinu da se upoznamo, da ga saslušamo”, kaže Adam Šukalo, Klub poslanika PDP-a (Stranka napredna Srpska)

SDS-ov Dušan Berić ne podržava vladin prijedlog, ali zato podržava javno saslušanje. Predsjedavao je Odborom za privredu koji je izglasao odluku sa šest prema četiri glasa. Protiv javnog saslušanja, kaže, bili su poslanici DNS-a i SNSD-a.

“Poslije toga, poslije 4. maja. U 12 sati kad će to biti ovdje u skupštini, Odbor će nastaviti svoje zasjedanje na ovoj tački dnevnog reda i većinom glasova odlučiti da li će tačka biti na dnevnom redu ili većinom glasova odlučiti da neće biti na dnevnom redu”, rekao je Dušan Berić,poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

O prodaji rudnika Ljubija raspravljaće se najvjerovatnij poslije javnog saslušanja, jer je tačka o prodaji akcija tek 29. na dnevnom redu. Do tada ima vremena za nova lobiranja i prebrojavanja.