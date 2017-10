Oprez zbog guste magle na putevima

U Republici Srpskoj na dionicama koje prolaze uz rijeke, kroz kotline i preko prevoja, moguća je mjestimično gusta magla, a u usjecima i pored kamenih kosina sitniji odroni kamenja i zemlje na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U tunelu “Kalovita brda”, na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale, saobraćaj je, zbog sanacije, potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini tunela.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice /ulice 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini/. Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo, zbog sanacije klizišta.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Brod-Odžak, u mjestu Klakari Gornji, biće izvršena obustava saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova, i to 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će se odvijati na način: 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja, od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH jutarnja magla smanjuje vidljivost na dionicama koje prolaze kroz kotline i uz riječne tokove, a poseban oprez neophodan je na auto-putu Tarčin-Zenica, kao i putevima u dolinama rijeka Bosne, Save i Lašve.

Na graničnim prelazima nisu evidentirana duža zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj sužen je kolovoz na graničnom prelazu Stara Gradiška- Gradiška, tako da se tokom dana mogu očekivati duža zadržavanja.

