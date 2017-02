OPREZ: Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja stupa na snagu

Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH stupa na snagu 15. februara 2017. godine.



Budući da je novim zakonom obuhvaćen veliki broj izmjena, donosimo vam najznačajnije i koje se uglavnom odnose na znatno veći iznos novčanih kazni za prekršaje.

– Korištenje mobilnog telefona ili drugih audio i video uređaja: 100 do 300 KM

– Korištenje mobilnog telefona i nošenje slušalica na oba uha:

a. Biciklista i ostali vozači vozila na dva točka – 40,00 KM

b. Pješak – 40,00 KM

– Nevezanje sigurnosnog pojasa za vozača i sve putnike u vozilu – 100 do 300 KM

– Prevoz djeteta mlađeg od 12 godina na prednjem sjedištu – 400 do 1000 KM

– Prekoračenje brzine:

a. Preko 30 km/h – 400 do 1000 KM

b. Od 20 – 30 km/h – 100 do 300 KM

c. Od 10- 20 km/h – 50 KM

– Vožnja pod uticajem alkohola:

a. Preko 1,5 g/kg – 400 do 1000 KM (+ zadržavanje u policijskoj stanici do otrežnjenja najduže 12 sati)

b. Preko 0,8 – 1,5 g/kg – 100 do 300 KM

c. Preko 0,3 – 0,8 g/kg – 50 do 250 KM

d. Do 0,3 g/kg – 50,00 KM

– Ukoliko vozač odbije da se podvrgne testiranju na alkohol ili drogu – 400 do 100 KM

– Vožnja bez položenog vozačkog ispita – 400 do 1000 KM

– Vožnja neregistrovanog vozila – 400 do 1000 KM

– Naglo pokretanje vozila iz mjesta uz buku i škripu – 50 do 250 KM

Kompletan Zakon sa svim dosadašnjim izmjenama i dopunama možete besplatno preuzeti u Android verziji, a dostupan je i u web izdanju.