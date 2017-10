Opra Vinfri u banku nije ušla 29 godina!

Opra Vinfri priznala je da nije posjetila banku čak 29. godina.

Poznata voditeljka priznala je to gostujući u emisiji kod koleginice Elen de Dženers.

Elen u emisiji ima novu igricu “Ellen’s Show Me More Show” u kojoj postavlja razna pitanja slavnim ličnostima. Tako je ugostila i Opru kojoj je postavila niz vrućih pitanja. Između ostalog, Elen je pitala Opru koji je PIN njene kartice.

Opra se zamislila i može se reći bila u blagom šoku kada je rekla da zapravo želi da zaboravi svoj PIN jer joj uopšte i ne treba.

„Kada si ti Elen posljednji put bila u banci’“, pitala ju je Opra, na šta je Elen rekla „Davno, davno, davno“.

Zatim su nastavile razgovor o tome koliko često posjećuju banku, kada je Opra otkrila da je nedavno prvi put nakon 1988. godine „tek tako“ otišla da uplati dva miliona dolara na račun u banci.

“Samo sam željela da to uradim. Čekala am u redu samo kako bih to uradila”, rekla je Opra.

Možda bi uplata od dva miliona dolara „zacrvenila“ nečiji račun, ali to je sitniš u odnosu na ono što Opra ima, a kako se procjenjuje, riječ je o bogatstvu od 3,1 milijardi dolara.

(b92)