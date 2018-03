Opozicioni kandidat zove Đukanovića na TV duel

Predsjednički kandidat većinskog dijela crnogorske opozicije Mladen Bojanić direktno je pozvao Mila Đukanovića, kandidata vlasti na televizijski duel na RTCG.

“Neka dođe da otkrije šta je novo smislio poslije 27 godina (vladanja). Naravno da ne smije da dođe jer nema argumenata, ali će poslati poslušnike da šire laži i podmetačine da nas zaustave”, izjavio je Bojanić na predizbornom skupu na Cetinju, javljaju crnogorski mediji.

Kako je još dodao Bojanić, njegov protivkandidat iz vlasti ulazi u kampanju sa porukom da sprema plan iako je, kako kaže, na vlasti već više od 25 godina.

“Zamislite čovjeka koji poslije toliko godina sprema plan. Koliko se stvari promijenilo za to vrijeme u svijetu, srušen je Berlinski zid, mijenjali se sistemi, a on je i dalje tu da nam nudi plan. On tvrdi da su ovi izbori plebiscit o strateškom pravcu Crne Gore, a jedini njegov plebiscit o strateškom pravcu je da iz autokratije pređe u diktaturu”, istakao je Bojanić.

On je kazao da će mu glavni cilj biti da se, ako bude izabran za predsjednika, boriti protiv podjela u Crnoj Gori. “Prva stvar koju ću uraditi kao predsjednik – pozvaću sve političke aktere i predstavnike civilnog društva da sjednemo za isti sto i nađemo rješenja za sve probleme koji tište Crnu Goru. Posvađani ne idemo nigdje”, kazao je Bojanić.

Poručio je da će se zalagati da mladi ostanu u državi dodajući da Crna Gora treba da bude moderna, evropska država sa punom vladavinom prava i nezavisnim institucijama.

Mladen Bojanić je nezavisni nestranački kandidat izabran od najvećeg dijela crnogorskih opozicionih partija među kojima su Demokratski front, Građanski pokret “URA”, Demokratska Crna Gora, Socijalistička narodna partija, Ujedinjena Crna Gora.

Kandidat vlasti na izborima biće predsjednik i lider DPS Milo Đukanović.

Predsjednički izbori u Crnoj Gori održavaju se 15. aprila.

(Tanjug)