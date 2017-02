Opoziciji smetaju plate u Komisiji za energetiku RS

Prijedlog budžeta Komisije za energetiku RS izazvao je buru u skupštinskim klupama.

Na ideju o potrošnji 2,5 miliona maraka u ovoj godini, od čega skoro dva otpada na plate, najbučniji su bili opozicionari. Pljuštale su optužbe na račun predsjednika Komisije i zaposlenih. Prvi čovjek Komisije, Vladislav Vladičić im poručuje da se zarade nisu mijenjale više od deset godina, a da krađe u Komisiji nema. Skandalozno je što astronomske plate obezbjeđujete preko leđa naroda i privrede, odgovaraju Vladičiću oni najglasniji u poslaničkim klupama.

“Ovo je žalosno, i sramotno, i ako imate imalo obraza, trebali bi podnijeti grupnu ostavku i dokazivati se u nekom drugom biznisu za platu od 4,500 maraka, a ne da sjednete tamo, da ne kažem kao trutovi, primate benefite i još i dalje produbljujete teret i obaveze prema narodu i privredi”, rekao je Miladin Stanić, poslanik SDS-a u NS RS.

“Krade se ili ne krade. Vi kad budete imali taj argument, dođite kod mene, prijavite, uradite šta god hoćete, razgovaraćemo. Na kraju krajeva, imaju one sprave što se prikačiš na njih, pa kažu lagiš – ne lagiš”, odgovara Vladislav Vladičić, predsjednik Komisije za energetiku RS.

Vladajući poslanici se u raspravu nisu upuštali. Zato su se opozicionari dohvatili i naknade za obnovljive izvore energije. Ona se, poručuju, skoro neprimjetno, od početka godine više nego udvostručila, a januarski računi su od decembarskih zbog toga veći i do marke. Zašto je uvećana, pitali su, ako Srpska proizvodi više od 60 odsto struje iz obnovljivih izvora.

“Kad postavljate pitanje povećanja cijene električne energije, uvijek se postavlja pitanje pa šta je to poskupilo? Je li to poskupila, voda, je li to poskupio vjetar koji hvatamo po Hercegovini, ili je poskupilo Sunce?”, pitao je Zdravko Krsmanović, poslanik NDP-a u NS RS.

Podsticaji za proizvodnju obnovljive energije moraju da postoje, i to je jedan od uslova energetske zajednice – tako je ministar energetike objasnio veće naknade. Petar Đokić poručuje da je Komisija autonoman organ, ali da Narodna skupština može da utiče na njen rad. Zato mu nije najjasnije zašto se opozicija toliko buni.

“Hajde da se isključimo iz tih tijela. Hajde da vidimo da li ćemo onda moći prodati svoju energiju nekome ako nam zabrane promet energije preko granice. A to je bila jedna od namjera u energetskoj zajednici, i još uvijek oni nisu odustali od te sankcije”, rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.

Opoziconari nemaju dileme da će glasati protiv budžeta Komisije za nergetiku. Iz Vlade poručuju da im je bilo bolje da su na vrijeme amandmanima pokušali nešto i da promijene.