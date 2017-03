Opozicija: Vlast u Gradišci časti “Niskogradnju” novcem građana

Odluka opštine Gradiška da sa preduzećem “Niskogradnja” sklopi sporazum o sudskom poravnanju na osnovu kojeg bi ovoj firmi iz Laktaša bilo isplaćeno 654.011,06 KM na ime izvedenih radova na Sportsko-poslovnom centru “Servitium”, sadrži elemente krivičnog djela. Ovo su danas saopštili predstavnici opozicije u Gradišci.

“Postigli smo sporazum sa Niskogradnjom po kojem je toj firmi trebalo biti isplaćeno još oko 60.000 KM na iznose koji su ranije plaćeni. U novoj vlasti na čelu opštine Ljubomir Ćubić, vlasnik Niskogradnje, očito je našao partnere sa kojima je napravio neki novi dogovor na štetu budžeta opštine i svih njenih građana. Postavlja se pitanje u čijim džepovima će stvarno taj novac završiti i da li na ovaj način SNSD svom tajkunu isplaćuje neke dugove, možda iz prošlogodišnje predizborne kampanje“, kaže Zoran Latinović, bivši načelnik opštine Gradiška.

Izgradnja sportske dvorane je započeta 2009. godine, u vrijeme Latinovićevog prethodnika Nikole Kragulja koji, kao i aktuelni načelnik Zoran Adžić, dolazi iz SNSD-a Milorada Dodika. Prvobitnim projektom je bila predviđena izgradnja sportske dvorane na površini od 2.500 metara kvadratnih. U čitavu priču se, međutim, umiješala i Vlada RS, zagovarajući izgradnju znatno većeg objekta, pa je projekat izmijenjen dodavanjem poslovnog dijela, a ukupna površina povećana na oko 6.000 kvadrata. Formirano je i preduzeće “Servitium” u vlasništvu opštine zaduženo za realizaciju projekta.

Kada ja 2012. SNSD izgubio vlast, načelnik opštine je postao Zoran Latinović iz SDS-a. Kako on kaže, zatekao je nezavršen objekat megalomanskih dimenzija, dok je izvođač radova potraživao oko 700.000 maraka dugovanja. Osim toga, zbog neplaćenog PDV-a, čiji je iznos sa kamatama prelazi 900.000 maraka, opštini je prijetila blokada računa.

Dug na ime poreza je odmah izmiren, a sa vlasnikom “Niskogradnje” Ljubom Ćubićem je postignut sporazum na osnovu kojeg se on odrekao kamata, a dio potraživanja mu je isplaćen. Zbog problema koji su nastali u funkcionisanju Skupštine opštine, preostali dio, odnosno 60.000 maraka nije isplaćeno do prošle jeseni, kada je u Bosanskoj Gradišci nakon izbora došlo do promjene vlasti.

Sa novim vlastima, Ćubić je očito napravio neku novu računicu. Sporazumom o poravnanju lokalna vlast planira da u isplati 394.011, 06 maraka duga i 365.938, 87 maraka zateznih kamata na ime do sada izvedenih radova. “Niskogradnja” se odriče dijela zatezne kamate u iznosu od 40.000 maraka.

“Gradišci treba sportska dvorana i ona treba da se završi. To do sada nije realizovano zbog megalomanskih ideja onih kojima očito nije bio cilj da objekat na vrijeme izgrade, nego da zadovolje nečije privatne ili poslovne interese. Sadašnja vlast na ovaj način izmiruje neke svoje ranije obaveze prema ‘Niskogradnji’, i isplaćuje im, preko toga, i ona sredstva koja im ne treba isplatiti. Smatram da je ovo slučaj koijm bi se morala pozabaviti i tužilaštva”, kaže Goran Đorđić, poslanik Napredne Srpske (NS) u Skupštini RS, koji je u prethodnom mandatu bio zamjenik načelnika opštine Gradiška.

Vlasnik “Niskogradnje” Ljubo Ćubić u javnosti slovi za jednog od najbližih tajkuna aktuelne vlasti u RS i predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika.

Odlukom o poravnanju “Niskogradnji” se dozvoljava da uknjiži pravo svojine u svoju korist na parceli na kojoj se nalazi izgrađeni poslovni dio Sportsko-poslovnog centra “Servitium” i nesmetano korištenje dijela građevinskog zemljišta, koji se odnosi na pripadajući parking prostor bez posebne naknade.

Aktuelni načelnik Zoran Adžić, optužuje svoje predhodinike za to što nisu završili izgradnju objekta. On je juče medijima tvrdio da njegovi prethodnici nisu napravili nikakav dogovor sa “Niskogradnjom” i da zato opština sada mora plaćati zatezne kamate.

Bivši načelnik Nikola Kragulj sada je savjetnik Zorana Adžića. To, tvrde u opoziciji, ide u prilog sumnji da se sadašnjim potezima aktuelne vlasti pokušavaju pokriti promašaji iz mandata Nikole Kragulja.

