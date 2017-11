Opozicija sutra dolazi u Skupštinu, večeras odlučuju o taktici i ponašanju

Idemo u Skupštinu ali ipak bez pištaljki, dan pred posebnu sjednicu poručuju iz opozicionog bloka. Kako saznajemo, pripremaju veće iznenađenje a, navodno, jedna od opcija je i veliki transparent koji bi unijeli u salu ili u hodnik Parlamenta.



Završne pripreme i konačni dogovor o ponašanju na sutrašnjem zasjedanju Savez za promjene održaće kasno večeras. Šef kluba poslanika PDP-a ne bi da otkriva detalje.

“Što se tiče samog toka sjednice – to će isto zavisiti od mnogo stvari – ja u ovom trenutku ne mogu stvarno prognozirati kako će izgledati ta sjednica. Ja lično, pištaljku nisam imao ni prošli put”, rekao je šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Miroslav Brčkalo.

“Ja očekujem što i većina građana Republike Srpske, da imamo mirnu sjednicu, demokratsku raspravu i da niko ne pravi cirkus od Narodne skupštine i rijaliti program – ja to očekujem ali mi ne možemo da naredimo i mi nećemo da se ponašamo nedemokratski”, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Bar ako je suditi po ponašanju poslanika iz vladajuće koalicije čini se da očekuju da bi suspenzija referenduma o Sudu i Tužilaštvu u Parlamentu mogla da prođe bez većih problema. Ne osvrću se na izjave opozicionara koji im i danas poručuju da ipak održe referendum.

“Juče referendum a danas smo došli do peticije. Peticija nema tu važnost i peticiju ne treba da raspisuje država i entiteti – već nevladine organizacije”, rekao šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Miroslav Brčkalo.

“Ja smatram da kolege koje su pravile rijaliti u Narodnoj skupštini su to učinile, prvo na štetu Narodne skupštine RS i njenih institucija a onda i na svoju ličnu štetu jer mislim da građani to ne podržavaju. Nisam čuo da je iko rekao da je normalno da se to tako radi ali sam takođe svjestan da su oni nekome obavezni da to tako rade”, rekao je Stevandić.

Opozicija kaže da neće glasati za dnevni red. To im, izgleda, neće puno pomoći jer podrška vladajućih nije upitna – bar je tako, još u petak, poručeno nakon sjednice kolegijuma. Doduše uz kontradiktorne izjave iz DNS-ovog tabora – jer lider partije tvrdi da će DNS glasati protiv odluke o povlačenju referenduma ako isto uradi opozicija – i na taj način dodatno zakomplikovao stvari pred sutrašnju, po svemu sudeći, još jednu burnu sjednicu.