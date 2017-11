Opozicija ponudila sporazum, očekuju dogovor sa vladajućom koalicijom

Lideri opozicije očekuju da bude postignut sporazum sa vladajućom koalicijom kada je riječ o uspostavljanju normalne komunikacije i prestanka govora mržnje, istaknuto je nakon sastanka sa predstavnicima vladajuće koalicije.

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da su na sastanku ponudili prijedlog sporazuma, ali da nisu očekivali da sve bude dogovoreno danas.

“Predložili smo određena rješenja – da se uspostavi potpuna koordinacija između različitih nivoa vlasti, da se ne dešavaju spekulacije u medijima. Govorili smo i o određenim zakonodavnim inicijativama”, rekao je Čavić.

Predsjednik SDS Vukota Govedarica rekao je da je Republici Srpskoj i Narodnoj skupštini potreban demokratski ambijent u kojem će se poštovati ustav i zakoni.

“Smatramo da postoje određeni zakoni koje Srpska treba da rješava, ne u hitnoj, već u proceduri koja će donijeti kvalitet i neće imati predizborni karakter”, rekao je Govedarica.

On je precizirao da je riječ o zakonima o ispitivanju porijekla imovine i utvrđivanja sukoba interesa u organima vlasti.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da je razgovarano o potrebi normalizacije odnosa u Srpskoj, da se vrati rad Narodne skupštine u normalne okvire i da se uvede privremeni monitoring u Radio-televiziji Republike Srpske, kao i o donošenju određenih zakona i formiranju koordinacionog tijela koje bi se zvalo savjet Republike Srpske.

On smatra da su to dobri prijedlozi opozicije i da su spremni da to definišu i kroz sporazum.

U Banjaluci je danas održan sastanak predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića sa liderima vladajućih i opozicionih stranaka u Republici Srpskoj na kojem će se raspravljati o radu Narodne skupštine u tekućem mandatu.

(Srna)