Opozicija podnijela krivičnu prijavu protiv direktora Službenog glasnika RS zbog referenduma

Lideri SDS-a, NDP-a i PDP-a Vukota Govedarica, Dragan Čavić i Branislav Borenović podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv direktora “Službenog glasnika Republike Srpske” Dragana Veselinovića zbog neobjavljivanja odluka Narodne skupštine Srpske.

Riječ je o odluci Narodne skupštine o održavanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, kao i odluci koja se odnosi na sastav Komisije za sprovođenje referenduma.

Čavić je rekao da očekuju od tužilaštva da preduzme odgovarajuće radnje u skladu sa zakonom i da se utvrdi ko su nalogodavci da se počini ovo krivično djelo.

“Uz prijavu, dostavili smo 10 akata koji dokazuju našu tvrdnju i osnovanu sumnju da je riječ o počinjenom krivičnom djelu zbog svjesnog neobjavljivanja u `Službenom glasniku` odluke Narodne skupštine, čime je derogirana ustavna uloga ove institucije”, naveo je Čavić novinarima u Banjaluci nakon podnošenja krivične prijave.

On je istakao da je prošlo dvije godine od donošenja odluka Narodne skupštine do objave u “Službenom glasniku” i to tek, kako kaže, nakon pritiska opozicije.

Govedarica je upitao da li igdje u Evropi postoji parlamentarna demokratija koja u parlamentu donosi odluke, a one potom godinama budu “skrivene u fiokama”?

On je naglasio da će Veselinović morati da objasni zbog čega dvije godine nisu objavljivane odluke i da li je riječ o političkom pritisku.

Borenović smatra da je sada velika odgovornost na tužilaštvu, sa kojim, kako kaže, imaju negativno iskustvo zbog ranije podnijetih krivičnih prijava.

Upitan da li će opozicija prisustvovati narednoj sjednici Narodne skupštine, Borenović je rekao da insistiraju na svojim zahtjevima i da će ih ponoviti danas na sjednici Kolegijuma Narodne skupštine.

“Želimo da vratimo dignitet Narodnoj skupštini Republike Srpske. Naši zahtjevi su potpuno opravdani i legitimni”, smatra Borenović.

