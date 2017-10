Opozicija odgovorilia predsjedniku: Provedi referendum!

Na poziv Milorada Dodika da se u roku od deset dana izjasne o podršci održavanja Referenduma o radu Suda i Tužilaštva, opozicija jednoglasno odgovara – Milorad Dodik ima sve preduslove da referendum održi, za to mu nije potrebna podrška opozicije.

Održavanje referenduma nije politički stav već zakonska obaveza i pozivam Milorada Dodika da referendum održi i sprovede odluku NS RS, poručio je Dragan Čavić predsjedniku RS.

“Ja pozivam Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Nedeljka Čubrilovića i sve one koji su za referendum glasali da ga održe. Pozivam ih da poštuju zakon, da ono što su građanima obećali završe, da se više ne igramo mačke i miša. Njih mišljenje opozicije ne interesuje. Naše mišljenje je da održi referendum”, rekao je predsjednik NDP Dragan Čavić.

Isti stav imaju i Čavićeve kolege iz SZP, Dragan Mektić i Igor Crnadak. Mektić podsjeća da je SNSD glasao za Zakon o Sudu i tužilaštvu BiH, kao i da njihovi poslanici nisu podržali posebnu sjednicu Predstavničkog doma PS BiH kada je tema bila rad Suda i Tužilaštva. Što se tiče povlačaenja srpskih tužilaca i sudija, Mektić smatra da taj poziv Dodika neće uroditi plodom.

“Pa neće ni oni koji se izjašnjavaju kao njegovo biračko tijelo, koji se izjašnjavaju kao SNSD-ovci da napuste te institucije. Pa on ima politički mehnizam dolje sa ortaklucima nekim političkim dolje u Sarajevu kojima kontroliše Tužilaštvo BiH. To nije više uopšte tajna”, rekao je član Glavnog odbora SDS Dragan Mektić.

Opozicija podržava zaključak sa sastanaka iz Palate po kome bi predstavnici RS u zajedničkim institucijama krivično odgovarali za nepoštovanje odluka NSRS. Kažu, mi smo za, ali neka budu kažnjeni i oni koji te iste odluke ne poštuju u RS.

“SVako ko ne provdi odluke institucija i organa RS treba za to da odgovara. I za to čekamo šta će biti sa referendumom, to je odluka najvišeg organa, najviše zakonodavne institucije”, rekao je potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak.

Milorad Dodik ima odriješene ruke za održavanje referenduma. Naš blagoslov mu ne treba, ali nećemo biti ni dekor, poručuje opozicija.