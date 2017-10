Opozicija negoduje zbog Radukića: Revizor pod kontrolom Tegeltije

Na mjesto Duška Šnjegote dolazi aktuelni pomoćnik ministra finansija za fiskalni sistem. Jovo Radukić biće vršilac dužnosti Glavnog revizora dok se ne izabere novi jer drugog izlaza nije bilo, uvjeravaju u rukovodstvu Narodne skupštine.

I dok u opoziciji negoduju zbog kako tvrde nezakonitog imenovanja, Predsjednik parlamenta kaže da je za tu situaciju kriv prethodni revizor. Lider NDP-a uvjerava da do takvog imenovanja nije moglo doći.

“Želim da vas podsjetim, zakon o reviziji javnog sektora član deset jasan kao dan. Nema vršioca dužnosti, ne postoji”, rekao je Dragan Čavić, lider NDP-a.

“Oni koji komentarišu da nije u skladu sa zakonom, mislim da smo došli u tu situaciju zbog ponašanja prethodnog revizora koji nije iskoristio svoje pravo i svoja ovlaštenja. Prema drugim zakonskim propisia pravna institucija odnosno institucija ne može da bude bez pravnog lica koji je zastupa. Mislim da bez obzira što se ušlo u ovu vrstu sukoba to je manja greška nego da ostavimo bez glavnog revizora jednu ovakvu instituciju”, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

Jovo Radukić jedino je ime koje je Narodnoj skupštini ponudio predsjednik Republike. Opozicij je sporan jer na to mjesto dolazi iz kabineta ministra finansija. Tvrde da je Zoran Tegeltija ovim službu za reviziju stavio pod svoju kontrolu. Iz Minstarstva finansija u sapštenju podsjećaju da je i Duško Šnjegota bio pomoćnik Zorana Tegeltije, aludirajući da se u smislu nezavisnosti te institucije ništa neće mijenjati. I dok navode da se Jovo Radukić do zvančinog imenovanja neće javno oglašavati, u opoziciji su novinarima čitali sve što afere u kojima se on pominjao proteklih godina.

“Čitam: ‘Biznismen Jovo Vidović prijavio pomoćnika ministra Jovu Radukića policiji tvrdeći da mu je tražio 100 000 maraka za reprogram duga’. Skandalozno. Imenovati Jovu Radukića, pomoćnika ministra za fiskalna pitanja u Ministarstvu finansija, za vršioca dužnosti je manifestacija najveće bezočosti i podrške lopovluku”, rekao je Čavić.

Opozicija negoduje i što je sporni Šnjegotin izvještaj kasno sinoć skupština primila k znanju, jer se revizor nije pojavio da ga obrazloži. U SNSD-u kažu da su u raspravi osudili netačne navode bivšeg glavnog revizora.

“Očigledno je da revizorski izvještaj, koji je gospodin Šnjegota podnio, nije u potpunosti tačan i to na kraju krajeva ne bi priznao niko, ne bi rekao ni MMF ni gospodin Parodi. I smješno je da sad opozicija proziva gospodina Parodija”, izjavio je Srđan Milović, poslanik SNSD-a u NSRS.

Kontroverzni revizorski izvještaj govori da deficit budžeta Republike prelazi 170 miliona maraka, pa je opozicija zbog povlačenja blokirala prošlu sjednicu skupštine. Na ovoj su tražili da se poništi smjena revizora a do kraja su tražili i dostavljanje zapisnika sa prošle sjednice.