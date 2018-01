Opozicija kritikuje, Dodik odgovara: O helikopteru i Ceci je sve rečeno!

“Svetlana Ražnatović helikopterom Republike Srpske provozala se u okviru trenažnog leta”, poručuje predsjednik Republike Srpske nekoliko dana nakon što se pojavio snimak popularne pjevačice na dan njenog novogodišjeg nastupa u Banjaluci.

“Sve što je trebalo da se kaže o tome, rekla je sama pjevačica, a pravu istinu rekli su i u helikopterskom servisu”, poručuje Dodik i tvdi da ne vidi sta je sporno u toj priči.

“Momci imaju pravo na trenažni let, to je nešto što traži, kao što je kod sportista, da budu uvijek pripremljeni, tako i piloti uvijek moraju biti spremni. Ja znam da je to ta priča o trenažarima i da je to bilo u okviru toga”, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

Opozcija u to i dalje ne vjeruje. Poručuju da imaju potpuno drugacije informacije. Helikopter je, kažu, korišćen na relaciji Bijeljina – Banjaluka, što znači da je popularna pjevačica o svom trošku stigla samo do granice. Potom je, tvrdi ministar bezbjednosti u Banjaluci, uživala i u brojnim drugim pogodnostima.

“Za vrijeme ovog svog novogodišnjeg boravaka spavala, kao VIP osoba, u posebnim apartmanima u zgradi Vlade. Pa ja nikad, meni nikad ne bi dali da prespavam u toj sobi, u tim sobama, jer ako bi ušao, pitanje je da li bi izašao”, kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Dok opozicija računa koliko je zapravo građane koštao novogodnišnji nastup pjevačice Svetlane Ražnatović, Dodik joj se zahvaljuje na humanom gestu i odluci da donira pet hiljada evra onima kojima je pomoć potrebna. Opoziciji poručuje: “Svašta se od vas moglo čuti”, dok iz SDS-a odgovoraju: “U pitanju je novac građana Srpske.”

“Da je to koštalo građane RS u jednom smjeru oko 400 maraka. Govorim samo o troškovima goriva, dakle ne i amortizaciji. Dakle održavanju samih helikoptera, odnosno helikoptera, što znači da je koštalo oko 800 maraka u dva smjera”, navodi Davor Šešić, poslanik SDS-a u naordnoj skupštini RS.

“Od opozicije se svašta moglo čuti u prethodnih godinu dana, ako samo pogledate šta su sve pričali, vidjećete da nisu bli u pravu. Ja se zahvaljujem na uplati od 10.000 maraka u Fond solidarsnosti”, kaže Milorad Dodik.

Svetlana Ceca Raznatović je prije nekoliko dana, na društvenim mrežama objavila snimak iz helikoptera, koji je izazvao brojne komentare. Nakon toga, u priču se uključila i opozicija, koja je tražila istragu o korišćenju helikoptera Republike Srpske, a pjevačica potom demantovala da je na nastup stigla o trošku naroda. Iz helikopterskog servisa tvrde da se radilo o trenažnom letu u znak zahvalnosti za njen human gest, ali tu priči ocigledno nije kraj.