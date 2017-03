Oporavlja se beba koju je otac krvnički tresnuo o pod

Beba Milica svega stara 27 dana, koju je otac zamalo ubio tresnuvši je o pod, jača je od smrti! Uprkos ozbiljnim povredama koje je zadobila, ova hrabra djevojčica može se smatrati medicinskim čudom!

Iako je njen život visio o koncu 12 dana, hrabra beba se izborila sa prelomom lobanje, nagnječenjem mozga, unutrašnjim krvarenjem i povredom oka i zahvaljujući čudu i doktorima Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, gde je hospitalizovana, dobila je još jednu šansu za život.

– Dijete je premješteno u jedinicu poluintenzivne nege. Stanje je stabilno i kompleksno. Dijete nije životno ugroženo, ali je neophodan stalni nadzor ljekara – rekao je prof. dr Zoran Radojičić, direktor Univerzitetske dečje klinike.

Do prije samo nekoliko dana porodica male Milice strepila je od poziva ljekara i vijesti da su ostali bez svoje mezimice.

– Kada su nam rekli da je Milica bolje, ne mogu vam opisati sreću koja nas je obuzela. Ljekari su govorili da neće preživjeti, mi smo je zato i krstili kako bi otišla među anđele. Mislili smo da neće preživeti, ali Bog je čuo naše vapaje i uslišio je naše molitive. Našoj djevojčici je bolje i sada se nadamo da će se potpuno oporaviti – priča za “Blic” Miličina tetka Saveta.

Ipak, velika borba je pred ovim malim borcem. Iako dijete više nije životno ugroženo, njeno zdravstveno stanje je komplikovano, a posljedice ozbiljnih povreda koje je zadobila su još uvijek neizvjesne.

Doktori će nastaviti da se bore za svaki njen naredni dan, a kako će teći oporavak još uvijek ne može da se prognozira.

Podsjećanja radi, bebu je u utorak, 14. februara, uveče otacMilomir Stanković (22) umalo ubio tresnuvši je o pod u porodičnoj kući svoje supruge, gdje je i on živio. Bacanju bebe o pod prethodila je svađa Milomira i tašte Zorice Vasić, kada su njegovi roditelji Kala i Dragana došli na babine u porodični dom Vasića.

Kako su Vasići ispričali, njihovoj priji Dragani smetalo je što “smederevac” dimi i ponavljala je da beba ne može da živi tu. Milomir je na to rekao da je kraj njegovog i Slavičinog braka i da želi da uzme Milicu. Tašta i žena su pokušale da ga zaustave, ali je on pobjesneo i tašti udario šamar. Otac je uspio da izvede Milomira iz kuće, ali se on vratio i uz naručja Zoričine tetke uzeo bebu i tresnuo je o pod. Od jačine udarca bebi je otekla glava i ispalo jedno oko.

Saslušanje u četvrtak

Milomir Stanković (22), kao i članovi porodice Vasić, biće saslušani u četvrtak u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu.

S obzirom na to da je dijete preživjelo jezivi napad, Stanković se tereti za krivično djelo nasilja u porodici i postupak otuda nije preuzelo više tužilaštvo. Da li će vještačenje jezivih povreda uticati na prekvalifikaciju djela, ostaje da se vidi.

