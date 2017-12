Opomena svima: U Banjaluci dječak teško povrijeđen od petarde

Banjalučki ljekari bore se da spase oko i vid jedanaestogodišnjaku koji je teško povrijeđen nakon igre sa petardama.



Kao da već nije dovoljno opasno i to što ih djeca tek tako bacaju, nekoliko dječaka odlučilo se na, možda, i najgoru varijantu – da ih pripale i ubace u staklenu flašu.

Nakon eksplozije, komadi stakla su pogodili dječaka u oko. Prolaznici su pozvali hitnu, a među njima je bila i žena koja je pristala da ispiriča šta je vidjela samo ako joj sakrijemo identitet.

“Prišla sam da pomognem, da vidim šta je u pitanju. Vidjela sam dječaka kako mu iz oka ide krv. Pitala sam ga šta je bilo, on mi je rekao da su ga drugovi pogodili petardom i da su pobjegli. Rekao mi je: Teto, ja više neću vidjeti. Je li tako da ja više nikada neću vidjeti”, kaže očevidac.

Sve se dogodilo na putu od škole do kuće, u naselju Ante Jakića. Sada je sve na ljekarima.

Dječak je sa teškom povredom oka operisan i smješten na Kliniku za očne bolesti. Povrijeđeni su mu i prsti šake. Dokori kažu da je njegovo trenutno zdravstveno stanje stabilno, ali i da je krajnje neizvjesno da li će uspjeti da mu sačuvaju vid.

U Osnovnoj školi “Ivo Andrić” koju dječaci pohađaju, nisu željeli pred kameru. Direktorka je kratko poručila da se sve desilo izvan škole i da su je roditelji dječaka zamolili da njihove kontakte ne daje nikome jer o povredi ne žele da pričaju.

U pirotehničkoj radnji u kojoj smo danas bili kažu da su roditelji najodgovorniji. Trgovci tvrde da se drže striktnih pravila o prodaji, međutim, najčešće ih roditelji krše.

“Prvi razred smiju kupovati djeca do 18 godina, drugi razred od 18 godina, s tim da i drugi razred kupuju roditelji. Dođu sa djecom pa ih uzimaju, to je opet njihov izbor. Ne dajemo stvarno djeci drugi razred i dešavalo se da dođe otac i da nas napadne – Zašto mi ne dajemo njegovom djetetu pirotehnička sredstva drugog razreda, zato što on njemu baca bombe”, rekla je Biljana Jerković iz trgovine pirotehničke opreme.

Kazna za one koji maloljetnicima prodaju pirotehniku su i do tri hiljade maraka. Kolika je odgovornost roditelja u ovom slučaju, utvrdiće policija.