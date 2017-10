Opet joj se smiju: Nataša Kojić objavila nove fotografije!

Mezimica pjevača Dragana Kojića Kebe, Nataša već duže vrijeme živi u Americi. Svoj život podredila je tamošnjem podneblju i čini se da uživa u svakom danu.

Jedan od rituala kojima je vjerna je i joga na plaži. Trenutak u kojem se prepustila čarima ove drevne metode ovjekovečila je fotografijom. Međutim, umjesto da se svi dive njenoj gipkosti i izgledu, njoj se svi smiju.

Nataša je, kako bi stanjila struk, koristila fotošop u kojem je poželjela da na prigodan način oblikuje svoje tijelo. No, izgleda da se zanijela. Struk nikada tanji, a more i planine se tope, kao u popularnoj pjesmi. Možda je zapravo za sve krivo more koje je očigledno na fotografiji doživjelo neku metamorfozu.

Iako je vješta u jogi, za korišćenje fotošopa izgleda da će joj biti potrebno još mnogo vježbe.

(Alo)