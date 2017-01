Opasne bandere u Velikom Palančištu

‘Ajde nekako i to što na Badnji dan i božićno jutro nismo imali struje, nego pogledajte vi ovo – podignemo ruku i možemo da dohvatimo strujne žice! Ovako mještani Velikog Palančišta, sela nadomak Prijedora, upozoravaju na stare, suve i oronule bandere koje su veliki problem i još veća opasnost.



“Na božićno jutro, što je najžalosnije, ali i mnoga druga jutra i noći proveli smo bez struje. Imamo blago, držimo životinje, piliće, oni ne mogu bez struje, moramo ih nekako grijati. I baš nam je problem”, kaže Draženko Vujičić.

“Mali vjetar pirne, nema struje, kiša, malo veći snijeg, nema. Sami vidite kakve su te bandere i u kakvom su stanju. To je jedna bruka i sramota”, ističe Slobodan Vujičić.

U selu ne bi da griješe dušu i dodaju da radnici prijedorske “Elektrodistribucije” rade i na njihovom terenu, ali nikako da rješe najopasnije bandere. Jednom su čak dovezli betonske i tada su se svi ponadali da je to to. Ali nije bilo.

“Pa za izbore, ne znam je li to od stranke do stranke, mjesta do mjesta, šta se to dešava… Dovezli 7-8 bandera, stavili ih u jarak, kad su prošli izbori nedjeljom, oni su ponedjeljkom došli po bandere”, prisjeća se Draženko Vujičić.

Mještani su pisali i peticiju. Poslali su je u “Elektro Prijedor” i Gradsku upravu ali nisu dobili odgovor. Danas im stiže iz “Elektrokrajine”.

“Planom elektrodistribucije za ovu godinu predviđena je potpuna rekonstrukcija naponske mreže sa koje se napaja Veliko Palančište kao i rekonstrukcija trafo stanice. To će poboljšati kvalitet i pouzdanost u isporuci struje za to naselje”, izjavio je Predrag Klincov, portparol “Elektrokrajine”.

Eto i obećanja pa mještanima ostaje da se, ipak, još malo strpe. Ako je za utjehu, barem nije izborna godina.