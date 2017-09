Oni vladaju svijetom: Pet najmoćnijih porodica na planeti (FOTO)

Svako ko još vjeruje da države i vlade upravljaju svijetom i odlučuju o sudbini čitave planete, u velikoj je zabludi.

Samo nekolicina ljudi odlučuje o milionima ljudi širom svijeta, a američku i svjetsku politiku obilježilo je tek nekoliko dinastija.

Ovo je pet najmoćnijih porodica koje upravljaju svijetom.

Porodica Rotšild

Rotšildi se već duže vrijeme se smatraju najbogatijom porodicom na svijetu. Procjenjuje se da su vlasnici 500 milijardi dolara vrijednih stvari, a neke procjene kažu da upravljaju oko 100 triliona vrijednim finansijama. Od šezdesetih godina osamnaestog vijeka, kada je Majer Amšer Rotšild poslao svojih pet sinova u pet finansijskih centara bili su na najvažnijim mjesetima svetskog novca. U 19. vijeku porodica Rotšild je učvstila svoju moć na globalnom nivou tako što su pružali novčanu pomoć monarhijama i vlastima s obje srtane napoleonskih ratova. Tadašnje novine opisale su ih kao “savjetnike i finansijere evropskih kraljeva i republičkih šefova Amerike”.

Danas su vrlo zastupljene teorije zavjere koje kažu da Rotšildi kontrolišu svijet preko američke centralne banke. Teorije kažu da je osnivač Američkih saveznih rezervi (Federal Reserve), Pol Varbur, zapravo agent porodice Rotšild.

Porodica Rokfeler

Porodična imperija Rokfelerovih nastala je tokom sedamdesetih godina 19. vijeka kada je Džon D. Rokfeler osnovao naftnu kompaniju “Standard Oil Company”. To je bila najveća naftna kompanija svog vremena, a sam Rokfeler je bio vrijedan oko 400 milijardi dolara. Time je postao jedan od najbogatijih ljudi u istoriji čovječanstva. Američki predsednik Teodor Ruzvelt upozorio je da je Rokfeler zainteresovan za stvaranje “nevidljive vlasti”. Rokfeleri su učestvovali u izgradnji centra Ujedinjenih nacija u Njujorku i osnovali konferenciju Bilderberg na kojoj se jednom godišnje sastaju najmoćniji ljudi na svijetu.

Šuška se da porodica Rokfeler danas nastavlja svoje tajno djelovanje kroz upravljanje velikim naftnim kompanijama kao što su “ExxonMobil”i “BP” ili bankama poput “Chase Manhattan Bank”.

Porodica Morgan

Porodica Morgan doživjela je procvat kada je J.P. Morgan, zajedno s Rotšildima posudio stotinak tona zlata američkim vlastima tokom bankarske krize 1893. godine. S obzirom da je kontrolisao najveće zalihe zlata u SAD-u, Morgan je finansirao stvaranje najvećih američkih kompanija poput “AT&T”, “General Electric” i drugih. Jedno vrijeme je finansirao i istraživanja Nikole Tesle. Zbog bliskih veza s američkih ministarstvom finansija, pojavile su se teorije da su Morganovi natjerali SAD na učešće u Prvom svjetskom ratu kako bi zaštitili svoje kredite Rusima i Francuzima. J.P. Morgan mlađi dao je Amerikancima pozajmicu u iznosu od 500 miliona dolara, a uzimao je i jedan odsto provizije za sve što su njegove kompanije prodavale američkoj vojsci. Osim toga, kružile su priče i da su Morganovi podstakli japanski napad na luku Perl Harbor tako što su obećali japanskim klanovima da će dijeliti zaradu od ratovanja.

Danas posjeduju najveću porodičnu zalihu zlata koja je navodno tunelom povezana s njujorškom filijalom američke centralne banke.

Porodica Du Pont

Eluter Iren Du Pont je bio sin francuskog emigranta. Svoje bogatstvo je stekao osnivanjem barutane u Delaveru. Njegova porodica je pustila korijene u američkoj visokoj politici nakon što su, navodno, osigurali američku kupovinu Luizijane od Napoleona 1803. godine. Do početka Prvog svjetskog rata, kompanija Du Pont proizvodila je 40 odsto svjetskog ekploziva, a tokom Drugog svjetskog rata su učestvovali u projektu izgradnje američke nuklearne bombe. Postoje teorije da je porodica Du Pont do te mjere uticala na američke vlasti da je samo zbog njih došlo do zabrane korištenja marihuane i proizvodnje indijske konoplje. Sve to kako bi se zaštitila proizvodnja najlona, jednog od najbitnijih proizvoda komapnije Du Pont. Danas je ta kompanija jedan od najvećih svjetskih proizvođača genetskih modifikovanog sjemena, preko Pionir Du Ponta, a stoje i iza trezora “sudnjeg dana” gdje se čuvaju primjerci sjemena biljaka kako bi ljudska vrsta mogla ponovo da zasadi biljke nakon apokalipse.

Porodica Buš

Politička dinastija Buš, koja je Amerikancima podarila dva predsjednika, započeta je Preskotom Šeldonom Bušom rođenim davne 1895. godine. On se prvi put susreo s političkom elitom kada je kao student na Univerzitetu Jejl postao član društva Lobanja i kosti. Kruže priče da je upravo Preskot stajao iza neuspjelog vojnog udara 1933. godine koje je za cilj imao svrgavanje s vlasti predsjednika Frenklina Ruzvelta. Tokom Drugog svjetskog rata Buš je bio šef “Union Banking Corporation”, investicione banke koja je na kraju zaplijenjena zbog dokazanih poslovnih veza s nacističkom Njemačkom. Preskotov sin Džordž, postao je američki predsjednik krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, a njegov unuk Džordž Buš Mlađi je u dva mandata biran za predsjednika SAD. Obojica su započeli sukobe s Irakom u kojima su ogromne zarade ostvarile kompanije kao što je “Halliburton” i “KBR”, obje povezane s porodicom Buš.

Porodica Buš se smatra najmoćnijom porodicom u američkoj politici, a imaju ogromne sume novca u bankarskom i naftnom sektoru.

(SrpskaCafe)