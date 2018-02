Omladinska košarka u BiH između razvoja i stagnacije

Sa tri poraza i jednom pobjedom, mladi košarkaši sarajevskih “Sparsa”, juniorski turnir Evrolige u Beogradu završili su na sedmom mjestu.

Igra je ipak bila bolja od konačnog plasmana, čemu svjedoči i podatak da je Kenan Kamenjaš izabran u najbolju petorku turnira. Ekipa Slobodana Kecmana pokazala je da može da se nosi sa najboljim vršnjacima iz Evrope , a stečeno iskustvo sa turnira nema cijenu.

“Možeš da treniraš danima bez prestanka, ali igrač se ne postaje na treningu, već na utakmici. Evroligaški turnir je jedno veliko iskustvo za nas. Kada imate priliku da igrate protiv takvih igrača, protiv tako velikih ekipa kao što su ‘Crvena Zvezda’, ‘Anadolu Efes’, ‘Cibona’ onda je to jedno neprocjenjivo iskustvo za mlade igrače. To je stvarno velika stvar”, kazao je Slobodan Kecman, trener juniorskog pogona OKK “Spars” .

“Kamo sreće da smo tokom ove sezone, u nogama imali bar još desetak utakmica nalik onima u Beogradu. Uvjeren sam da bi konačan plasman sigurno bio bolji”, poentira Kecman ukazujući na najveću boljku ovdašnje omladinske košarke-manjak kvalitenih utakmica tokom godine, koji se na evropskoj sceni ne prašta.

“Vi možda dobijete neke utakmice u Kantolnalnoj ligi i Ligi Republike Srpske sa po trideset-pedeset razlike i aspoulutno nemate osjećaj gdje ste i na kojem nivou. Tek kada odete ‘napolje’ i kada se susretnete sa ekipama koje su toliko jake, koje u rosteru imaju dvanaest podjednakih igrača, ekipe koje drže tenziju tokom cijele utakmice, tek onda shvatite gdje ste”, objašnjava Kecman.

U okvirima BiH, u ovom trenutku jedini pravi rival juniorima “Spars”a su vršnjaci “Igokee”. U ovom klubu, manjak kvalitetnih utkamica tokom sezone, riješili su tako što su mlade košarkaše registrovali za seniorsko takmičenje u prvoligaškom karavanu Srpske. Kažu, drugog izbora nisu imali.

“Kada samo dolazili na tu ideju, pogledali smo šta to imaju momci u regionu, a šta mi nemamo, vidjeli smo da je to jako takmičenje. Mi smo ovdje non stop u neizvjesnoti Lige mladih BiH i zajedničkog juniorskog takmičenja. Taj kalendar je skraćen i onda smo došli na ideju da igramo seniorska takmičenja. I njima to puno znači. Nama znači da zadržimo djecu u klubu, a sigurno i njihova afirmacija ide puno brže”, rekao je Žarko Milaković, trener juniorskog pogona KK “Igokea”:

A, umjesto da iz godine u godine ide sve brze, razvoj omladinske kosarke u BiH, krene pa stane. Tako je i ove. Liga mladih, koje je, kako kažu akteri i stručna javnost, pun pogodak, ove sezone će se po svemu sudeći svesti samo na završni turnir najboljih ekipa.

“Sigurno će košarka u BiH biti u minusu ukoliko se ne bude igrala Liga mladih, a po svemu sudeći neće se igrati. Ovo što pravi neki završni turnir, to je po meni, samo pro forme da se nešto odigra i nije blizu onoga što bi imali kada bi se igrala kompletna liga”, kaže Kecman.

I dok treneri upozoravaju, da je za razvoj mladih igrača najvažniji kontinuitet jakih utakmica tokom sezone, u Košarkaškom savezu BiH za to ne mare. Klubovima su ponudili solomonsko rješenje da sami snose troškove takmičenje ukoliko žele da i ove godine međusobno ukrste koplja na nivou Bosne i Hercegovine ili će se odigrati samo završni turnir u svim kategorijama. Novca od donacija više nema, a savez nije izmirio ni brojna dugovanja iz prošle sezone.