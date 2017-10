Omiljeni holivudski par se tajno vjenčao

Prema pisanju stranih medija, slavni holivudski par Alisija Vikander i Majkl Fasbender stali su na ludi kamen.

Ne želeći da njihov veliki dan bude tema medija, Alisija i Majkl su čin obavili tajno, u krugu najbližih članova porodice, prijatelja i kolega.

Međutim, svjetski mediji prenose da su izgovorili sudbonosno da” na skromnoj ceremoniji na popularnom španskom ostrvu Ibica.

Kao dokaz, navode se burme na rukama, koje je zaljubljeni par nosio prilikom posjete jednom španskom restoranu.

“Detalji vjenčanja nisu bili poznati. Oni su samo rekli gostima da dođu na Ibicu gdje su svi imali rezervisane sobe u hotelu”, kazao je neimenovani izvor za “San”.

Pisanje medija su upotpunile i fotografije na kome možemo da vidimo novopečeni bračni par na plaži kako se poslije vjenčanja zabavlja sa prijateljima.

Inače, Alisija i Majkl su se zabavljali tri godine, prije nego što su riješili da svoju vezu ozvaniče brakom. Zbog razlike u godinama, Vikanderova ima 28 godina, a Fasbander 40, mnogi ljudi su osuđivali njhovu vezu.

Glumac se trudio da ne komentariše njihov odnos, ali prošle godine je ipak istakao da se osjeća odlično zbog ljubavi.

“Hemiju sam odmah osjetio. Osjetio sam tu iskru, taj intenzitet. Pomislio sam: Ova djevojka me plaši. Nejverovatno koliko je hrabra, neustrašiva. To me je osvojilo”. priznao je glumac u jednom intervjuu.

