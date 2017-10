Oluja umalo oborila putnički avion (VIDEO)

Nevrijeme koje je u nedjelju zahvatilo sjevernu i centralnu Evropu umalo je izazvalo pad jednog putničkog aviona.

U snimku koji je objavio BBC, vidi se kako letjelica pokušava da sleti na aerodrom u austrijskom Salcburgu, ali pilot nije uspio da savlada oluju.

Avion je “lelujao“ nekoliko trenutaka, u jednom momentu je zamalo udario krilom u pistu, a potom je ponovo uzletio i bezbjedno se prizemljio na aerodromu u Frankfurtu.

Plane tries to land in Austria storm… takes off again pic.twitter.com/bAvtEQEof3

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 30, 2017