Oliver Stoun snima film o Putinu

Američki režiser Oliver Stoun izjavio je u intervjuu za „Sidnej morning herald“ da radi na filmu o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Stoun je 2016. aktivno kao producent učestvovao u filmu „Ukrajina u plamenu“, gdje je intervjuisao predsjednika Rusije Vladimira Putina i bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukoviča.

„Putin je jedan od najvažnijih svijetskih lidera i s obzirom da su ga SAD proglasile neprijateljem, velikim neprijateljem, mislim da je veoma važno da čujemo šta on ima da kaže“, rekao je Stoun novinarima. On je dodao da to nije toliko dokumentarac koliko je razgovor u obliku pitanja i odgovora.

Napominje se da će u filmu biti prikazan Putinov odnos premaa događajima u svijetu od trenutka kada je prvi put postao predsjednik Rusije 2000. godine. Novine ističu da za sada snimanje filma nije zvanično najavljeno.

„To otvara čitavo gledište o kojem mi, Amerikanci, nismo čuli“, istakao je Stoun. Prema njegovim riječima, filmska ekipa se sa ruskim predsjednikom sastala četiri puta za dvije godine.

Stoun je naveo da smatra da su oni „odali počast“ Putinu, predstavljajući na osnovu činjenica koje iznosi Zapad njegove komentare koji mogu da objasne tačku gledišta Rusije, u nadi da se spriječi nerazumjevanje i opasna situacija na ivici rata.Stoun je objasnio da je on „u početku razgovarao sa Putinom o (bivšem američkom obavještajcu Edvardu) Snoudenu i to se nalazi u filmu“. Prema Stounovom mišljenju, odatle je izraslo povjerenje, jer je ruski predsjednik znao da režiser to neće mnogo mijenjati.

Stoun je poznat kao režiser koji snima filmove o oštrim političkim temama. Njegovi junaci bili su predsjednik Ričard Nikson, Džon Kenedi, Džordž Buš Mlađi. Osim toga, njegovo posljednje dijelo je film o bivšem agentu američke obavještajne Edvardu Snoudenu, koji je premijerno prikazan u jesen 2016. godine.

