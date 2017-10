Oliver Dragojević: Počeo sam da gubim sluh

Popularni muzičar Oliver Dragojević prije nekoliko nedjelja otkrio je da se bori sa teškom bolešću. Svi su se nadali da će se pjevač brzo izvući iz nedaća, ali on sam priznaje da je borba sa rakom uzela maha.

Iako se i sam ne predaje, rak pluća je za sada jači od njega, ali to poznatog autora mnogih pjesama ne spriječava da i dalje nastavi da se bori i istraje u tome.

– Vražja bolest je to, malo sam oslabio ali nadam se pozitivnom ishodu. Najbitnije je ostati čvrst u glavi, a ja se psihički osjećam dobro. Pijem mnogo lijekova, za svakakva čuda… Protiv bolova, za krv, za energiju, pa se mogu događati nuspojave. Teško je to sve uskladiti i biti siguran da su sve tablete međusobno kompatibilne. Bio sam čak ostajao bez sluha. To je trajalo dvije sedmice, kao da su mi uši bile začepljene”, priča Dragojević i dodaje kako bez glasa ipak nije ostao.

-Svaki dan u kući vježbam. Malo sviram, pjevam, pokušavam da ne ispadnem iz ritma”- kaže Dragojević.

Sredinom decembra je zakazao još jedan koncert i to u Splitu, a do tada će se truditi da bude spreman i stane pred tamošnju publiku. Ipak jednog poroka se nije odrekao.

– Ako klasična hemoterapija ne pomogne, okrenuću se drugim načinima liječenja, a šta sad?”. Mislim da neću nikad prestati da pušim. Smanjio jesam, ali pušim i dalje. Ma znaš šta, idu mi na živce svi ti pusti savjeti o ishrani, pušenju, kretanju… Nije mi lako cigaretu da ispustim iz ruku. Ako sam cijeli život uživao mogu i sad”- kaže pjevač.

Jedino za čime trenutno žali je to što nije uspio odavno da ode na pecanje koje je jedno od njegovih omiljenih hobija.

(Blic)