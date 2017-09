“Olimp” – spomenik ljudskoj izdržljivosti koji iritira i ljuti

GOT će imati više završetaka

Desetominutnim stojećim ovacijama publika je u skoro punoj sali Sava Centra pozdravila ansambl 24-časovne predstave “Olimp: U slavu kulta tragedije” proslavljenog belgijskog reditelja Jana Fabra. Spektakularnim plesom svih 27 izvođača prekrivenih bojom, završena je predstava koja je počela u subotu u 18 sati i bez prestanka trajala 24 sata.



“Publika je nadmašila moja očekivanja””, kaže umjetnički direktor Ivan Medenica, i navodi da je bila mala izlaznost posjetilaca nakon prva dva-tri sata predstave, kada se obično pozorišni komadi završavaju.

On je rekao Tanjugu da se oko ponoći uspostavio ritam koji predstava “Olimp” imala svuda gdje je igrana, ljudi su ulazili i izlazili, tokom noći sala je bila popunjena do polovine i stvorila se sinergija između glumaca i gledalaca. “Naročito je bilo uzbudljivo od 21.30 do 00.30 sati zato što je publika bukvalno disala sa izvođačima tokom psihofizički veoma zahtjevnih scena.

“Publika je bez daha pratila i podržavala ženske piruete koje su trajale do iznemoglosti izvođača. Ima fascinantna scena kada glumica koja igra Kasandru vrti kosom 45 minuta i dovodi izvođačicu do transa, a publika je reagovala strašnom podrškom””, ističe Medenica.

On je primijetio intenzivniju reakciju publike u Beogradu nego u Antverpenu gdje je prethodno gledao “Olimp”.

Dramska spisateljica Olga Dimitrijević naizmjenično je pratila predstavu u sali i zanimljivo kadriranje u direktnom prenosu RTS-a i rekla je da se više racionalno bavila predstavom nego što ima emotivnu reakciju.

“To silno izgaranje na sceni, vanredne fizičke sposobnosti, dovođenje sebe preko svih krajnjih granica može se staviti u paralelu sa svima nama koji uspevamo da plivamo u svetu u kome se od nas traži da radimo preko svojih mogućnosti i granica, da dajemo sve od sebe i preko onoga što možemo”, primijetila je Dimitrijević.

Glumica Maja Izetbegović pogledala je juče 10 sati predstave, otišla kući, naspavala se i vratila da pogleda još četiri-pet sati.

“Jedinstveno iskustvo. Ne vjerujem da ću doživjeti ikad više tako nešto da je teatar sveprisutan tokom cijelog dana i da cijelog dana planiramo u odnosu na predstavu””, rekla je Izetbegović Tanjugu, ističući vizuelnost predstave i nevjerovatnu energiju glumaca. “

“Ne mogu da se nadivim toj posvećenosti, entuzijazmu sa kojom izvođači ulaze u predstavu i igraju sve vrijeme””, dodala je ona.

Dramaturg Željko Hubač prenosi utiske kolega iz inostranstva da “uz toliki medijski događaj koji smo dobili, nekako fokusirali kulturu tamo gdje nismo navikli da ona postoji”. “

“Fenomen je nešto što je vrijedno ozbiljnog poštovanja i skidam kapu selektoru i ekipi iz Bitefa što su uspjeli da sve to urade na ovaj način i prosto pomislim da je nekima stalo kako djeluje pozorišna kultura u Srbiji”, rekao je Hubač, kome je najupečatljivi dio predstave “Bahantkinje”.

Hrvatska glumica Ksenija Prohaska prisjetila se da je posljednji put bila na Bitefu sa predstavom “Filomena Marturano”” Hrvatskog narodnog kazališta (Rijeka), u režiji Jagoša Markovića.

Priznaje da “Olimp” “nije “njena šolja čaja””, ali da je dotakla predstava.

“Ja volim da živim na sceni, a u ovoj predstavi glumci su zaista živjeli na sceni. Vrlo sam konzervativna pa mi je teško da preživim neke stvari. Neke stvari su mi teške, ja volim biti prisutna na sceni i pričati svojom dušom. Ovi ljudi pričaju sa ogromnom strašću, jednom mahnitošću, transom koji ja prepoznajem. Ovo je sasvim drugačiji teatar koji me iritira, ljuti, ponižava, stvara odbojnost i koji me budi i mislim da je to bio glavni cilj predstave”, istakla je Prohaska.

“Nisam mogla da odem sa predstave. Drago mi je da je Bitef moćan i da je teatar prisutan”, dodala je ona.

Dramska spisateljica Minja Bogavac ocjenjuje da “Olimp” predstavlja vrstu spomenika ljudskoj izdržljivosti.

“S jedne strane gledamo nevjerovatnu izdržljiovost izvođača, a s druge strane smo mi. Njihova izdržljivost je fizička, a naša je psihička. Treba izdržati 24 sata, mnogo je sadržaja, ali kada na kraju vratite sve na plan ideje, teme, vidite da je u pitanju priča o izdržljivosti mitova, koji i dalje čine osnovu naše civilizacije””, ocijenila je Bogavac.

Ona kaže da nam predstava sugeriše i da je čovečanstvo mnogo izdržljivije, otpornije u svakoj svojoj strukturi nego što smo mislili i da je “Olimp” zanimljiv događaj posmatrajući sa socijalnog stanovišta.

“Stavili ste pozorišnu publiku u uslovnost rejv žurke, a s druge strane je zanimljiv direktan prenos koji čitavu Srbiju uključuje u Bitef. Kada sam čitala komentare na Tviteru, stekla sam utisak da se pojavio onaj žar prvih izdanja Bitefa kada su se ljudi mnogo sporili i kada su postojala različita mišljenja o Bitefu i drago mi je što je festival vratio ovom predstavom tu vrstu tradicije”, rekla je Bogavac.

Publika je, preme njenim riječima, prvi put stavljena u jedan hibridni žanr – između žurke i predstave i ljudi su se različito nosili sa tim.

“Čudno je sresti uvažene profesore, starije ljude u foajeu Sava Centra u četiri ujutru nakon što cijele noći nisu spavali i po razgovorima se vidi da je sve otišlo pod taj tretam vremena koje je sada izmijenjeno””, primijetila je Bogavac.

