Oktobarska penzija veća za tri odsto

Novi ultimatum penzionera: Sastanak do petka i odmah veće penzije

Direktor Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske Mladen Milić izjavio je danas da će oktobarska penzija, koja će biti isplaćena 10. novembra, biti uvećana za tri odsto.

Milić je na sjednici Upravnog odbora penzionera Republike Srpske u etno selu “Stanišići” kod Bijeljine rekao da će potom, u drugom kvartalu naredne godine, penzije biti uvećane za još dva odsto, jer je prvi kvartal najteži za budžet imajući u vidu da je početak godine i da ima dosta prazničnih dana.

“Fond PIO Srpske, kao servis osiguranika i korisnika prava i ustanova čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, zajedno sa Narodnom skupštiniom Srpske apsolutno je spreman da primijeni dogovor između Vlade Srpske i Udruženja penzionera o vanrednom povećanju oktobarske penzije, čija isplata će početi 10. novembra”, rekao je Milić Srni.

Milić i predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj apsolutno su saglasni o stopi povećanja penzija u narednom periodu.

Na ovaj način, kaže Milić, biće ispunjen zaključak Narodne skupštine Srpske o povećanju, koje će po preračunatoj stopi iznositi i nešto više od pet odsto.

On je rekao da će se pratiti situacija do kraja godine kada je riječ o redovnom usklađivanju penzije po sistemu 50 odsto rast troškova života i 50 odsto rast prosječne penzije u Republici Srpskoj, što je prema sadašnjim pokazateljima negdje na nuli.

“U svakom slučaju, ako Republički zavod za statistiku izađe sa podacima da je bilo povećanja, Fonda PIO će u skladu sa zakonom ukalkulisati i to povećanje”, rekao je Milić.

Rakulj je rekao da je Upravni odbor Udruženja penzionera Republike Srpske danas prihvatio mišljenje Vlade Srpske o povećanju od pet odsto, s tim da će “biti razumijevanja” da ovo povećanje neće biti odmah u cjelini isplaćeno, nego dio uz novembarsku penziji, a dio nekoliko mjeseci kasnije.

“Ako bude novca sve će biti odjednom isplaćeno, što je stav Vlade, a što mi u potpunosti prihvatamo”, rekao je Rakulj.

On je naveo da je Upravni odbor raspravljao i o revizorskim izvještajima budžeta Republike Srpske i Fonda PIO Srpske.

“Nije bilo nikakvih rasprava u vezi sa radom Fonda jer je on od Glavne službe za reviziju dobio pozitivno mišljenje bez ijedne primjedbe na rad Fonda. Oko budžeta Republike Srpske tražimo neka razrješenja jer je to, kako vidimo, nešto gdje ima nesporazuma. Tražimo razjašnjenja čiji su krediti, jer se ne pominju kod Fonda PIO u revizorskom izvještaju pa ćemo tražiti razjašnjenja do kraja”, rekao je Rakulj novinarima.

On je istakao da Upravni odbor penzionera Republike Srpske osuđuje postupke u Narodnoj skupštini Srpske jer to “nije način kako da se djeluje u pravcu rješenja problema”.

(Srna)