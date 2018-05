Okružno tužilaštvo o istrazi smrti Davida Dragičevića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka prvi put se oglasilo u vezi s istragom o smrti Davida Dragičevića nakon saopštenja koje su poslali medijima 24. aprila.

Odgovorili su na dopis ATV-a, ali ne i na sva naša pitanja. ATV je, u nastojanju da dobije više informacija o toku istrage, na adresu Tužilaštva juče uputila 16 jasnih i konkretnih pitanja, koja se odnose isključivo na to šta je Tužilaštvo uradilo od 29. marta, kada je MUP poslao izvještaj, do danas. Nismo tražili detalje, nego samo informacije o tome šta je do sada urađeno. Pitali smo glavog tužioca, Želimira Lepira:

1. Da li je Tužilaštvo formiralo predmet u slučaju smrti Davida Dragičevića, i da li je kvalifikovalo djelo ili djela? Ukoliko su djelo ili djela kvalifikovana, koja su djela u pitanju?

2. Da li je Tužilaštvo identifikovalo osumnjičene u ovom predmetu i za šta se sumnjiče?

3. Da li je Tužilaštvo do sada prikupilo bilo kakve dokaze koji potvrđuju postojanje nekog krivičnog djela, i za koje djelo su prikupljeni dokazi?

4. U kojoj fazi je istraga u slučaju smrti Davida Dragičevića?

5. Koje istražne radnje je Tužilaštvo preduzelo od 29. marta do danas u vezi sa navedenim slučajem?

6. Da li je Tužilaštvo radilo rekonstrukciju bilo kojeg događaja u vezi sa smrću Davida Dragičevića?



7. Koliko svjedoka je saslušano od 29. marta u ovom predmetu?

8. Koliko svjedoka je poligrafski ispitano od 29. marta u ovom predmetu?

9. Gdje su (na kojim lokacijama) i kad obavljeni uviđaji u vezi sa ovim predmetom?

10. Koliko obdukcija je naredilo Tužilaštvo u vezi sa ovim predmetom, kad su rađene i ko je radio obdukcije?

11. Koliko snimaka sa nadzornih kamera i sa kojih lokacija je Tužilaštvo pregledalo?

12. Da li su identifikovane i ispitane sve osobe koje su primjećene na snimcima sa nadzornih kamera?

13. Šta je bilo predmet vještačenja i u kojim terminima su obavljena?

14. Da li je Tužilaštvo do sada utvrdilo tačno kretanje Davida Dragičevića u noći njegovog nestanka?

15. Da li je Tužilaštvo utvrdilo tačno vrijeme smrti Davida Dragičevića?

16. Da li je Tužilaštvo utvrdilo da je bilo propusta u dosadašnjem postupanju po predmetu smrti Davida Dragičevića?

Glavnom tužiocu, Želimiru Lepiru ponudili smo da bira da li želi da da izjavu u kameru, telefonsku izjavu, da gostuje u nekoj od naših emisija uživo, ili da na pitanja odgovori u pisanoj formi. Dan nakon što smo poslali upit, stigao je odgovor u četiri teze. Prenosimo ga u cijelosti:

Obaviještavamo Vas:

“Da je Okružno javno tužilaštvo Banja Luka formiralo predmet dana 29.3.2018. godine kada je i dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama o smrti Davida Dragičevića iz Banjaluke od strane Ministrarstva unutrašnjih poslova RS.

Tužilaštvo, zajedno sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova RS i dalje preduzima sve potrebne istražne radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti smrti Davida Dragičevića, a do sada su preduzete sljedeće istražne radnje: saslušani su mnogi svjedoci, vršena su poligrafisanja, vršena je rekonstrukcija krađe u kući Rađen, uzeti su video nadzori sa više lokacija koji će se u daljem radu analizirati, naređena je jedna obdukcija tijela koja je obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

Tužilaštvo provodi istražne radnje da bi se utvrdile činjenice na temelju kojih će se izvršiti kvalifikacija djela

U preduzimanju svih istražnih radnji na predmetu učestvuje tim Tužilaca Okružnog javnog tužilaštva, a s obzirom da se predmet nalazi u radu, ne možemo saopštiti više informacija u javnost”, navodi se u saopštenju s potpisom – glavni Okružni javni tužilac, Želimir Lepir.

Okružno javno tužilaštvo nije odgovorilo na sva pitanja koja je postavila ATV. Iz odgovora koje smo dobili jasno je samo da je Tužilaštvo formiralo predmet isti dan kada su dobili izvještaj MUP-a, i da, 40 dana nakon formiranja predmeta, nema kvalifikacija djela po kojim postupaju. Ostali odgovori slični su onim koje su dali u aprilskom saopštenju. Otac Davida Dragičevića, Davor Dragičević, juče je izjavio da više neće učestvovati u zvaničnoj istrazi.