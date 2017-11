Okončana prva faza tenderske procedure za pasoše

Mogućnost za podnošenje žalbe na tendersku dokumentaciju u procesu izbora dobavljača pasoških knjižica više ne postoji, a ponude će biti otvorene 15. novembra, rekao je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Arif Nanić.

Time je okončana prva faza tenderske procedure koju je obilježio niz žalbi, usljed čega je izgubljeno mnogo vremena i produženi planirani rokovi za nastavak tendera.

“Još ostaje mogućnost žalbe na izbor ponuđača, ali tek nakon obavljenog izbora”, istakao je Nanić.

On naglašava da je rok za preuzimanje tenderske dokumentacije odavno protekao, a posljednja je dokumentaciju preuzela rumunska firma “Primatehnik servis”. I ta firma je podnijela žalbu, koju je nedavno odbacila Kancelarija za razmatranje žalbi BiH.

U sljedećoj fazi biće otvorene prispjele ponude, poslije čega slijedi ocjenjivanje ponuda i kvalifikacija ponuđača, te donošenje odluke o izboru kompanije sa kojom će biti potpisan četvorogodišnji ugovor za nabavku pasoša.

Odluku o izboru kompanije IDDEEA bi trebalo, prema ranijim najavama, da donese do 20. novembra, a da do kraja ovog mjeseca zaključi ugovor.

Tender za nabavku pasoša raspisan je 10. avgusta, prvobitni rok za dostavljanje ponuda bio je 26. septembar, ali su ga konstantno usporavale žalbe ponuđača, zbog čega dolazi do stalnog pomjeranja rokova za završetak postupka. Zbog žalbenog postupka pokrenutog na osnovu žalbe koju je podnijela austrijska firma “Ešterrajhiše štatdrukeraj” bio je produžen do 5. oktobra. Poslije toga je žalbu uložila firma “Primatehnik servis”, a nakon što je i ta žalba odbijena, rok je prolongiran do 15. novembra.

Zanimljivo je da je rumunska firma, iako uopšte nema mogućnost štampanja pasoša, uložila žalbu na uslove tendera nakon podizanja dokumentacije početkom oktobra.

Prije ovog propalo je nekoliko tendera za nabavku pasoša, zbog čega je BiH došla korak od toga da građane potpuno ostavi bez pasoša. Kako bi taj scenario bio spriječen, potpisan je dodatni jednogodišnji ugovor sa firmom “Milbauer”, kojoj je isticao prethodni ugovor za štampanje pasoša.

Nema zastoja

U izdavanju pasoša za sada nema zastoja, a ugovor sa firmom “Milbauer” na snazi je do 21. marta naredne godine.

Do tada bi sa novoizabranim ponuđačem trebalo da bude popisan ugovor o nabavci pasoša na period od četiri godine.

(Glas Srpske)