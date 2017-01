Oko 700 zaposlenih u Gradskoj upravi dočekala nova mjesta

Gotovo trećina od oko 700 zaposlenih u Gradskoj upravi, među kojima i pojedini visokopozicionirani činovnici, promijenila je radno mjesto od 1. januara, nakon što je gradonačelnik Igor Radojičić donio novu sistematizaciju radnih mjesta, saznaje “Glas Srpske”.

Neke od najvećih promjena desile su se u dosadašnjem Odjeljenju za društvene djelatnosti, koji je do sada vodila Ljubinka Dragojević. Dragojevićeva, koja je kadar SP-a, ostala je u ovoj službi, ali na poziciji službenika. Ovo odjeljenje, radi efikasnijeg obavljanja poslova, podijeljeno je na dva posebna resora i to obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, koji će voditi Dragan Banjac (SP) i kulturu, turizam i socijalnu politiku, na čijem čelu će biti Natalija Trivić (US).

Prema saznanjima “Glasa”, nekadašnji poslanik Narodne skupštine RS, načelnik Odjeljenja za finansije u vrijeme dok je gradonačelnik bio Dragoljub Davidović i savjetnik za finansije bivšeg gradonačelnika Slobodana Gavranovića Radmila Stojnić sada je službenik u stručnoj službi Skupštine grada.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje za vrijeme Davidovićevog mandata Verica Kunić prebačena je u novoformirano Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, na čijem je čelu doskorašnji direktor “Šuma Srpske” Radenko Laketić.

Dosadašnji šef Stručne službe Skupštine grada Dujko Komljenović prebačen je na činovničku poziciju u Odjeljenju za opštu upravu, koju vodi jedna od najmlađih šefova u Gradskoj upravi Sanja Pavlović.

Nova godina donijela je i novo radno mjesto bivšoj šefici Odsjeka za urbanizam Alviri Vujinović, kao i doskorašnjoj šefici Prijemne kancelarije, koja je, dok je Davidović bio gradonačelnik, vodila Odjeljenje za opštu upravu, Biljani Birač. One će ubuduće biti službenice.

Promjena radnog mjesta za više od 200 radnika Gradske uprave direktna je posljedica novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kojom su u organizacionu strukturu uvedena i nova odjeljenja kako bi Gradska uprava bolje funkcionisala i efikasnije odgovarala na potrebe građana, zbog čega je formirana i posebna Kancelarija za građane, na čijem je čelu Nikola Račić. Ova služba zadužena je za rješavanje svih problema građana, uključujući i one koje žele direktan kontakt sa gradonačelnikom.

Nova energija

Ove promjene, kako uvjeravaju izvori “Glasa Srpske” iz Gradske uprave, samo su početak nove faze u odnosu gradske vlasti i građana.

– Kadrovskim promjenama želi se unijeti nova energija, jer je uočeno da su se neki ljudi uljuljkali u svojim pozicijama, nesvjesni problema sa kojim se grad suočava. Međutim, nijedno unapređenje niti nazadovanje nije vječno i zavisiće, na prvom mjestu, od rezultata rada. Svaka kadrovska promjena motivisana je željom da gradska vlast što efikasnije i brže rješava probleme građana. Grad mora biti servis za rješavanje pitanja građana, a ne spora čekaonica – objašnjavaju naši izvori.