Okić: Željeznice plijen vladajućih stranaka

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vanja Bajić tvrdi da opozicija ne podržava nijedan projekat koji predloži Vlada Srpske, bez obzira koliko bio značajan.



“Opozicija ni za šta nema argumenata i riječ je o politikantstvu. Nažalost, hvale projekte u Federaciji BiH, a ne one koje realizujemo u Srpskoj, među kojima je i restrukturisanje `Željeznica`”, rekao je Bajić u Narodnoj skupštini Srpske.

Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske smatraju da je nepotrebno “dodatno zaduženje građana Republike Srpske”, kojim neće biti riješeni problemi u “Željeznicama”.

Poslanik SDS-a Želimir Nešković kaže da se odlukom o kreditu za “Željeznice Srpske” plaćaju loši potezi rukovodstva preduzeća, koje je u finansijskoj dubiozi.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljaju o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, za projekat restrukturisanja “Željeznica Republike Srpske” u iznosu od 51,3 miliona evra.

Poslanik Koalicije “Domovina” Mihnet Okić ukazao je da se radi o velikom kreditu, ali da to javno preduzeće ne funkcioniše kao što bi trebalo da radi jedan takav saobraćajni sistem, prenosi Fena.

– Ne znamo kuda voze “Željeznice”, ali znamo ko ih vozi i znamo i zašto se zadužuju u predizbornoj godini. One su plijen jedne od vladajućih stranaka. Da li nam treba ovoliko veliko zaduženje svih nas, naše djece i unuka, jer će procesom restrukturiranja bez posla ostati 1.000 radnika. Zadužujemo se svi po hitnom postupku za iznos od 100 miliona KM da izbacimo 1.000 radnika iz javnog preduzeća. Po meni je ovo nenormalna stvar – rekao je poslanik Koalicije “Domovina” na početku današnje rasprave.

Kritkovao je i dosadašnje rukovođenje tim sistemom, koji grca u dugovima.

Tokom procesa restrukturiranja planirano je da broj zaposlenih u Željeznicama bude smanjen za 1.000, i to 500 do kraja ove godine i preostalih 500 radnika do okončanja procesa restrukturiranja.

(Srna/Fena)