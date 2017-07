OK fest sve popularniji

"OK After Party" za nezaboravan provod na Tjentištu VIDEO

OK fest, polako ali sigurno, postaje jedan od najpopularnijih festivala u regionu. To potvrđuju posjetioci iz brojnih zemalja kojih je na Tjentištu, svake godine, sve više, ali i izvođači koji nastupaju. Koliko je OK fest, ustvari, OK, govori i na stotine šatora kraj Sutjeske.

“Iz Zagreba smo, ali oboje radimo u Milanu i došli smo radi festivala na Tjentište. Super bendovi, vidjeli smo da je priroda prekrasna”, kaže Tomislav.

“Dolazim iz Francuske, obilazim balkanske planine. Ovo je veoma zanimljiv spoj muzike i planine”, rekao je matju iz Nanta.

Atmosfera na OK festu o kojoj svi pričaju privukla je i regionalnu zvijezdu Josipu Lisac. Uz Del Arno bend i Disciplinu kičme, ona je zabavljala publiku prvo veče.

“To baš više nije dolično mom uzrastu, ali, vidite, muzika ne priznaje uzraste”, kaže Josipa Lisac.

“Da se ovaj ambijent ne ostavi zaboravljenim i da bude živ, naročito mi je drago što oživljava putem muzike”, rekao je Jovan marić iz Del Arno benda.

Povezati mlade sa prostora bivše Jugoslavije i oživjeti Nacionalni park “Sutjeska” – to je misija OK festa. Osim koncerta i dobre zabave do ranog jutra, ima se šta raditi i preko dana. Planinarske rute i rafting Tarom su posebno popularni.

“Svima nam ovo treba, da se malo izvučemo iz gradova i da dođemo da uživamo u prirodi, to je najlepše od svega. I super je što, na neki način, stara Jugoslavija i dalje postoji”, kaže Nemanja Kojić – Kojot.

Super je i to što su Del Arno bend i Kojoti premijerno izveli pjesmu “Još uvijek ima nade”, koja se odlično uklopila u festivalsku atmosferu i poruku o zajedništvu koju mladi šalju sa Tjentišta. Večeras, druge festivalske večeri, nastupaju, između ostalih, Van Gog i Psihomodo pop.