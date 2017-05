Ogromne štete u pčelinjacima, pčelari prepušteni samima sebi

Vrtoglavih 12 hiljada evra – toliku je štetu, u svom pčelinjaku, procijenio Miladin Bjelošević iz Brčkog nakon što je, u posljednja dva mjeseca, ostao bez oko 70 odsto pčelinjih društava.

Zabrinut, pretpostavlja da je za sve kriva vaš koja je poharala košnice. Ali to nije sve. Strahuje da na ovome neće stati.

“Prva uginuća su se javila poslije one jake zime.To je bio već mart mjesec. Zabilježeni su prvi gubici i ti gubici se još uvijek nastavljaju. Bilo je 70 društava, sad ih momentalno ima 20. A moja sva predviđanja je da će barem još pet, šest da ode”, rekao je pčelar iz Popovog Polja kod Brčkog Miladin Bjelošević.

Kaže da nisu samo njegove košnice na udaru kobne vaši. Procjenjuje da je slično i kod kolega i da je, na području Distrikta, broj pčelinjih društava prepolovljen. U lokalnom Udruženju pčelara kažu da se masovna uginuća pčela bilježe i u ostatku BiH, ali i regionu. Mnogi pčelari, kažu u “Matici”, zaokupljeni mukom koja ih je snašla, nerado i govore o svemu jer niko i ne pokušava da im pomogne. Sami nagađaju šta je, zapravo, u pitanju.

“Jedni kažu da je hrana. Znači, nije kvalitetna hrana, dosta sirupa. A tvrdim da to nije to. Drugi viču varoa. Ajd, jest i varoa. Treće, kaže meni jedan predavač, profesor, kaže, ja neću da pobijam to , ali je to druga priča. Koja? Sindrom nestanka pčele”, rekao je predsjednik Udruženja pčelara „Matica“ Brčko Nikola Kerezović.

Šta god da je, pčele nestaju, a šeta raste. Brčanski pčelari kažu da više ne mogu čekati, pa su se organizovali i zakazali sastanak sa nadležnima kako bi pokušali da riješe problem. Trebalo bi da se vide naredne sedmice. Predviđaju da, dotad, mogu da prekriže još nekoliko košnica.