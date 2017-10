Ognjen Tadić registrovao Narodnu stranke!

Juče se pravio da ne zna da li osniva stranku, danas je od suda dobio rješenje o osnivanju. Ognjen Tadić od danas je predsjednik “Narodne stranke”, pečatom je potvrdio banjalučki Osnovni sud.

Sve je tačno, za ATV priznaje Ognjen Tadić. O tome da formina svoju partiju, tvrdi, obavijestio je uže rukovodstvo Srpske demokratske stranke.

“Mi joj želimo svako dobro i želimo saradnju sa njom. Želimo da Savez za promjene napravi najbolji mogući rezultat i želimo da, ono što mi govorimo zaista shvate dobronamjerno, jer ukoliko to ne budu tako razumjeli to će biti prije svega na njihovu štetu”, rekao je Ognjen Tadić, predsjednik Narodne stranke.

Kako ATV saznaje, Tadić je sudu predstavio i osnovne ciljeve i zadatke nove partije. Poštivanje Dejtona, ostvarivanje Programske orijentacije pod nazivom “Načela narodne politike” ali je, za sada, sve napisano poprilično uopšteno. Politički će djelovati iz Banjaluke.

U rješenju suda, koji je u posjedu ATV-a, piše da je sjedište nove Tadićeve stranke u ulici Majke Jugovića 4/42. Na toj lokaciji, bar za sada, nema naznaka o postojanju bilo koje partije.

U SDS-u, čini se, nisu pretjerano inenađeni – i pored toga što su do juče apsolutno svi taktizirali na pomen Tadićevog imena. Dragan Mektić je još jutros, prije zvanične potvrde, prvi otkrio da je Tadić odavno prelomio.

Vukota Govedarica za Tadića nema lijepe riječi. Konačnim izlaskom iz ormara, kaže, pokazao je da je neiskren čovjek.

“To potvrđuje da je u momentu kad je govorio da je spreman da preuzme liderstvo u Savezu za promjene on već imao podnesen zahtjev kod Osnovnog suda u Banjaluci. To znači da nije govorio istinu, to znači da je današnjim danom on sam sebe isključio iz stranke i nije više član SDS-a”, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Ja mislim da je on ovim prevršio svaku mjeru svog djelovanja i štetnosti svog djelovanja u SDS-u i što se mene lično tiče, SDS bi trebalo da svakog pojedinca koji radi protiv interesa stranke treba isključiti, pa samim tim i Ognjena Tadića”, navodi Dragan Mektić, SDS.

Mićo Mićić je malo blaži u ocjeni. Kaže da je sa Tadićem o problemima u SDS-uz pričao više puta.

“Ognjen ima svojih razloga zašto je ljut. Ognjen misli da nismo dobro uradili u Banjaluci. Ognjen misli da smo izgubili puno stranački i članova i političkog uticaja. Ja se s njim tu slažem – e na koji način se to može ispraviti nije moje da pričam”, izjavio je Mićo Mićić, SDS.

Lider SDS-a kaže da ne vjeruje da će Tadić sa sobom povući dio članstva. U isto vrijeme, ni on ne otkriva imena ljudi koji će sa njim činiti novoosnovanu partiju. Kaže, to je za sada sve što vam mogu reći.

Baš danas su i Predrag Vulin i Ljubo Ninković, odbornici SDS-a iz Banjaluke odlučili su da formiraju novi odbornički klub zbog nesloge sa trećim odbornikom SDS-a u skupšti grada, a odavno se zna da su dio Tadićevog krila SDS-a.