Ognjen Tadić o novoj stranci – ni da ni ne!

Ognjen Tadić nije rekao ni “da” ni “ne” na pitanje da li napušta SDS i osniva svoju partiju.

Potvrdio je informacije ATV-a da je razgovarao sa vrhom stranke o sređivanju stanja u Savezu za promjene – ali na konkretno pitanje ne želi da da konkretan odgovor. Samo naznaku da su informacije ATV-a o novoj partiji tačne. One najnovije kažu da će novi politički blok osnovati uskoro i da će se, navodno, zvati Narodna stranka.

“Narod ima pravo da preživi svoje političare i, hvala bogu, pa ima na raspolaganju ustavni poredak koji mu daje pravo da, kada neke stranke ne rade svoje poslove dobro, da ima pravo da sebi traži utočište i da formira druge stranke”, kazao je Tadić.

ATV je juče obvjavila da će, nakon osnivanja stranke, Tadić tražiti rekonstrukciju Savjeta ministara, odnosno da se od ljudi iz njegovog okruženja imenuje jedan ministar i jedan zamjenik koji bi preokrenuli situaciju u korist Saveza za promjene.

“Ne bježim od odgovornosti da ja sredim to stanje jer sam u startu ja i napravio Savez za promjene – od imena, programa i svega ostalog. A nisam učestovao u njegovoj privatizaciji niti u podjeli plijena, niti mi je to bio cilj sve ovo vrijeme, pa stoga imam i pred građanima koji su podržali SzP moralno pravo da kažem da to mogu popraviti. I naravno, da se promijene odnosi unutar Savjeta ministara jer mi očito imamo situaciju u kojoj rad pojedinih članova Savjeta ministara nije od koristi za Savez za promjene”, rekao je Tadić.

Sve glasnije su i priče da je dobio instrukciju iz Srbije, navodno, od Aleksandra Vučića lično, da u Srpskoj osnuje svoju partiju – što Tadić demantuje. U SDS-u kažu da smo im uhvatili muštuluk. O novoj stranci – u stranci kažu da nemaju pojma.

“Ja sam to čula sa Alternativne televizije. Sa gospodinom Tadićem sam juče bila, ništa mi nije rekao, najnormalnije smo pričali. Danas nisam stigla da ga vidim da razgovaram s njim zaista”, kazala je Aleksandra Pandurević, potpredsjednik SDS-a.

“Ne znam ništa. Sa gospodinom Tadićem sam se vrlo, vrlo srdačno ovdje pitao u Parlamentu. Cijenim njegov rad. On je odlično radio svoj posao. Uvijek sam se zalagao da u Srpsku demokratsku stranku ulaze kadrovi, odnosno članovi, a da ne izlaze – i u tom smislu je moj komentar za bilo koga ako bi se eventualno odlučio na takav potez”, rekao je Mirko Šarović, potpredsjednik SDS-a.

Vjerovatno dok ne stignu zvanične informacije, bez pretjeranog likovanja i u suprotnom taboru. Milorad Dodik samo u prolazu pita ko bi sve mogao da bude u Tadićevoj partiji.

Da je nezadovoljan u SDS-u Ognjen Tadić već odavno ne krije, između ostalog – kroz orvorena pisma rukovodstvu partije. Tražio je raspuštanje svih organa stranke i poštene unutarstranačke izbore – a aktuelnog lidera Vukotu Govedaricu nazvao je dezerterom. Krajem prošle godine podnio je ostavku na sve funkcije u SDS-u. Kao član stranke tri puta je bio kandidat za predsjednika Srpske – i sva tri puta je izgubio.