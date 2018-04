“Odzvonilo” mobilnim u školama

Odzvonilo je “zvonjavi” i korištenju mobilnih telefona za vrijeme nastave. Snimanje i slikanje nastavnika ili drugara na času, korištenje telefona za prepisivanje, srednjoškolce će koštati izbacivanja iz škole. To propisuje novi Zakon o srednjoškolskom obrazovanju koji će uskoro stupiti na snagu. Direktori i nastavnici kažu da mjere moraju postojati, ali i ne toliko rigorozne.

“Snimati video klipove koji su neprimjerenog sadržaja, snimati kolege iz razreda, vršnjačko nasilje u školskom dvorištu ili u školi jeste neka teža povreda obaveza i trebala bi biti sankcionisana. Uvijek ima neki razlog što se nešto dešava i tu ima da se pozovu roditelji, da se utvrdi ko je snimao i zašto”, rekal je Maja Vuleta, pomoćnim direktora Ugostiteljske škole.

Upravo snimci nasilja u školskim dvorištima često kruže internetom. Za takve postupke vrijedi ista disciplinska mjera. Oduzimanje telefona, izbacivanje sa časa ili razgovor kod pedagoga – mjere su koje su se do sada koristile u školama. Nastavnici priznaju da često uhvate učenike koji tokom nastave pišu poruke ili se javljaju na poziv. Sankcije moraju postojati – ističu nastavnici.

“Sve mimo nastavnog procesa, naravno da treba da postoje neke sankcije i naravno u zavisnosti kako je učenik koristio i za šta. Apsolutno se slažem da ne treba ni jednog trenutka da snima svoje kolege na času, profesore, to je protiv svih pravila”, istakao je Predrag Tošić, nastavnik u Ugostiteljskoj školi.

Roditelji kažu da je to odavno trebalo da se uradi. Kažu dijecu šalju u školu da bi učili, a ne snimali ili provodili vrijeme kuckajući na telefonu. Kažu, uveli bi rigoroznije mjere u školama.

“Ne trebaju se izbacivati, treba zabraniti da unose telefone. Da ostave telefone na ulazu i to je to”.

“Slažem se. I ne bih voljela da koristi telefon do osamnaeste godine”, rekli su roditelji.

Novi zakon ne važi za nastavnike koji bi za vrijeme nastave koristili telefon. Ipak, i za njih postoje sankcije ukoliko se to desi. Direktori škola priznaju da do sada nisu imali problema sa zaposlenima, pa do sankcija nije ni dolazilo.