Održani protesti željezničara u Banjaluci, šestorica štrajkuju glađu

Nakon Doboja, glas željezničara stigao je i do banjalučkog Trga Krajine. Zahtjevi su isti kao i prije 13 dana, traže isplatu plata i svih drugih zaostalih primanja kao i smjenu direktora Dragana Savanovića.

Na proteste je stigao i Čedomir Knežević iz Prijedora koji već sedmi dan štrajkuje glađu, a kolege su ga dočekale parolama podrške. Odmah na početku skupa pozlilo mu je, pa je prevezen u stanicu Hitne pomoći.

Sa Trga Krajine par stotina željezničara krenulo je u protestnu šetnju prema zgradi Vlade. Na čelu kolone lideri svih šest sindikata, pojačani Rankom Mišić i Obradom Belenzadom.

Nakon protestnog okupljanja na Trgu Krajine radnici Željeznica krenuli su u šetnju prema administrativnom centru Vlade. Tamo će pokušati ministru, predsjednici Vlade i svima ostalima da pročitaju svoje zahtjeve. Traže ispatu zaostalih dugovanja, a nezadovoljni su i planom restrukturiranja Željeznica koji predviđa da dobar dio njih u narednom periodu ostane bez posla.

Pred Vladu je krenuo i Vladimir Tubin iz Novog Grada. Hvata ga, kaže, jugonostalgija, kad se sjeti šta donosi plan restrukturiranja Željeznica, koji predviđa otpuštanje blizu 1.000 radnika. Zato je ponio i posebnu majicu.

“Ona predstavlja bolji život i propast ovu sada koju smo dočekali. I ratni vojni invalidi, i borci, i svi u ovoj državi” ističe Vladimir Tubin, radnik Željeznica RS.

U šetnji glavnom gradskom ulicom štrajkači su bili glasni, ali beskućnike na banjalučkim ulicama nisu probudili, a nisu ni omeli brojne Banjalučane u ispijanju kafe.

Pred zgradom Vlade, gdje je zakonom zabranjeno okupljanje, nije bilo puno policajaca, ali su se brzo stvorili kad su Željezničari odlučili da se zaustave.

Pred Vladu iz Hitne pomoći brzo je došao i Knežević. Krenuo je da ministru kaže šta ima, li su njega i sve ostale policajci usmjerili u park Mladen Stojanović. Tamo su ih dočekali štrajkači koji tu kampuju mjesecima, a za sve dame sa zakašnjejem spremili su i osmomartovske poklone. U parku su sindikalni lideri pročitali poruke. Od Vlade osim plata traže i da ne ometa izvršenje sudskih presuda i prinudnu naplatu dugova prema radnicima.

“Sad ću malo biti glasniji, da me čuje i ministar. Ministre mi smo svoje plate zaradili. Da li si ti svoju?”, poručio je Goran Čamdžić, sindikat OŠV u Željeznicama RS.

Zbog svega se na štrajk glađu, odlučilo se još pet radnika Željeznica, uključujući i sindikalca Zlatka Marina.

“Moj zadatak je da pozovem ljude koji su obećali da ćemo na današnji dan ući u štrajk glađu da se odvoje ovdje. Tražim ljude koji su obećali, koji su sposobni i koji će moći to iznijeti”, rekao je Zlatko Marin, sindikat STD u Željeznicama RS.

Štrajk glađu šestorice radnika na banjalučkoj Željezničkoj stanici trajaće sve dok im se ne ispune zahtjevi. Knežević kaže da ga je sramota šta je dočekao, jer je juče je počeo da pije sopstveni urin kako mu bubrezi ne bi otkazali.

“Sram me je. Sram me da su moji drugovi morali doći ovde napustiti sve, biti budale od kojih se čuva Vlada. Sram me i što imam takvu vladu. [Do kad mislite ovako da štrajkujete?] Dok ministar ne dođe pričati sa mnom, ja sam mu tako obećao”, rekao je Čedomir Knežević, radnik Željeznica RS.

U parku su nakon protesta ostale parole, da nadležne opominju na neispunjena obećanja. O svemu se oglasio samo ministar saobraćaja koji je proteste nazvao neopravdanima, jer su ispunjeni svi zahtjevi sindikata osim isplate zaostalih dugova za koje nema para. Na početku protesta bilo je i incidenata, a snimatelj Pink televizije fizički je napadnut, dok su novinari javnog servisa verbalno vrijeđani.