Na terenima Fudbalskog kluba “Dorćol” u Beogradu danas je održana peta “Dorćolijada”, sportsko rekreativno takmičenje za seniore iz cijele Srbije na kojem su po treći put učestovali i članovi zavičajnih udruženja Republike Srpske koji žive u Beogradu.

Učesnici su se takmičili u pet disciplina – penali na malim golovima, slobodno bacanje u košarci, pikado, boćanje i šah, a predstavnici Republike Srpske, koje su organizatori na svečanom otvaranju “Dorćolijade” posebno pozdravili, osvojili su srebrnu medalju u šahu i bronzanu u boćanju.

Penzioneri iz nekadašnjeg Saveznog MUP-a osvojili su prva mjesta u tri discipline – u šahu, penalima i pikadu, zavičajno udruženje Dalmatinaca “Žegar” pobijedilo je u boćanju, dok je sportski klub “Mladenovac” pobijedio u slobodnim bacanjima u košarci.

Predsjednik Udruženja Grahovljana u Beogradu Vladimir Galić rekao je da je motiv za učešće zavičajnih udruženja Srpske na ovom takmičenju “zdravlje, druženje, poštovanje institucija Republike Srpske i svih takmičara” i istakao da je zadovoljan rezultatima.

“Dve godine unazad nismo imali neke posebne rezultate, to zato što imaju tremu takmičari, ali nama je interes da se družimo i da upoznamo nove prijatelje”, poručio je Galić.

Zamjenik predsjednika Asocijacije sporta, zdravlja i kulture “Dorćolijada” Dušan Serdarević rekao je Srni da je ovo peta “Dorćolijada” u organizaciji Asocijacije, a generalni sponzor je australijska AMbasada u Srbiji.

On je naveo da su danas bili okupljeni penzioneri iz cijele Srbije, a da takmičenje predstavlja vrstu pripreme za veliku olimpijadu u Vrnjačkoj Banji krajem septembra u organizaciji Asocijacije “Treće doba”.

Kako je istakao, takmičarske discipline prilagođene su “trećem dobu”, ali cilj je i međugeneracijska saradnja, pa su uključeni i unuci za koje je organizovan specifičan “maraton od 20.000 milimetara”, a svim malim učesnicima uručene su i “zlatne” medalje.

“Najinteresatnije i nama najvrednije je to što nam dolaze deca uzrasta do sedam godina i trče maraton do 20.000 milimetara – to je 20 metara. Uključili smo bake i deke da dovedu sa sobom unuke. Imamo i mlađe takmičare, jer nama nije cilj pobjediti nego učestvovati”, poručio je Serdarević.

Takmičenje se održava pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, a Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji podržalo je treću godinu zaredom manifestaciju i učešće predstavnika Republike Srpske.

