Odgođena sjednica Doma naroda: Nisu došli Hrvati

Ljiljana Zovko, Zdenka Džmabas i Mario Karamatić se nisu pojavili na sjednici Doma naroda, što je i bio razlog njenog otkazivanja.

Trebalo je biti riječi o izmjenama Izbornog zakona, tačnije uvođenju novih tehnologija, već na oktobarskim izborima, koji bi trebalo da budu raspisani do 09. maja, potvrdili su iz Centralne izborne komisije.

Pokušaj da se u oktobru uvedu skeneri i videonadzori, ali i novi način identifikacije glasača, je i definitivno propao, jer je današnja sjednica bila možda i posljednji pokušaj da i delegati Doma naroda potvrde izmjene, koje bi donijele novine u izbornom procesu.

Hrvati se od početka protive usvajanju izmjena, pa je to i bio razlog da im se danas upute primjedbe da su namjerno opstruisali današnju sjednicu. Naredna je tek 15. maja, a i ako tada budu usvojene izmjene biće primjenjive tek 2020. godine.

“Ja se sve nadam da bez obzira na to što ovaj Izborni zakon neće očigledno biti usvojen do 07. maja, samim tim neće moći biti primijenjen na sljedećim izborima, da će postojati dovoljno volje, da sada svi pokažu da sadržaj zakona nije ono protiv čega su oni, nego da se jednostavno misle da ga nije moguće primijeniti do sljedećih izbora, ali ako nije bilo moguće do ovih izbora”, izjavio je Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Član kolegijuma Doma narodo iz Kluba Hvata Bariša Čolak, kaže da pojedini delegati imaju opravdanje,zbog kojih se nisu pojavili na današnjem zasjednaju. Ipak ne zna zašto Mario Karamatić nije došao.

Dok iz SDA poručuju da je više nego očigledno da HDZ kupuje vrijeme, kako izmjene ne bi bile usvojene do raspisivanja izbora, Čolak kaže da je nove tehnologije sada nemoguće uvesti, makar ne na narednim izborima,jer je i Centralne izborna komisija dala negativno mišljenje.

“Ja vam mogu sa sigurnošću reći da dva izaslanika, gospođa Zovko ima smrtni slučaj, obitelji danas je pokop, a gospođa Džambas je bolesna,a što se tiče kolege Karamatića, najbolje je da vam on obrazloži, on je rekao da danas ne može doći na sjednicu”, kaže Bariša Čolak, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“Naravno, moguće je da ljudi imaju opravdane razloge da ne dođu na sjednicu, ali to se za ovaj mandat, koliko je meni poznato, nikada nije dogodilo, jer na Kolegiju Doma naroda vodimo računa o tome da obezbijedimo termin na kojem mogu biti svi prisutni”, navodi Safet Softiž,zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (SDA).

U Domu naroda bili su i članovi Centralne izborne komisije.Ranije su delegati i od njih zatražili mišljenje o mogućnosti uvođenja novih tehnoliogija već u oktobru. Irena Hadžiabdić kaže da to nije relano pet mjeseci pred izbore razmišljati o novim pravilima, a da je zakon usvojen CIK bi se našao pred nerealnim zadatkom koji bi mogao ugriziti provođenje izbora.

U prijedlogu nisu najjasije definisana sva pravila, a da su i delegati potvrdili ono što su ranije usvojili poslanici u Predstavničkom domu,ušli bismo u jednu izbornu avanturu, kažu iz Centralne izborne komisije.

Objašnjavaju da su pažljivo analizirali sve detalje predloženih izmjena.

“U jednom dijelu imate odredbu da birački odbor 12 sati pred otvaranje biračkih mjesta dobija video kameru, šta on treba da radi sa tom video kamerom? Je li zakonodavac pretpostavio da će birački odbori instalirati kameru, pošto u drugom članu traži od biračkog odbora da provjeri ispravnost video nadzora i optičkih skenera.”, rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.

Mi u ovom momentu ne znamo da li se radi samo o optičkim skenerima ili skenerima koji imaju softver koji broji, poručuju iz Centralne izborne komisije. Potvrdili su da će izbori da budu raspisani od 07. do 09. maja, a nakon toga nema vremena za bilo kakve izmjene, barem ne one koje bi bile primjenjive u oktobru.