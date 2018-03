Odgođen početak suđenja za zločine na Čemernu

Početak suđenja u procesu protiv 11 optuženih za udruženi zločinački poduhvat nad srpskim civilnim stanovništvom krajem maja i početkom juna 1992. godine u mjestu Čemerno, opština Ilijaš, odgođeno je na zahtjev Tužilaštva BiH zbog postojanja mogućnosti za podizanje nove optužnice.

Tužilaštvo je navelo da postoji mogućnost podizanja nove optužnice za iste okolnosti, za najduže tri sedmice, prenosi Birn.

“Radi se na sprovođenju dodatnih istražnih radnji. Ne postoji nikakva manipulacija dokazima”, rekao je tužilac Vladimir Simović, dodavši da su prije podizanja optužnice protiv 11 pripadnika Teritorijalne odbrane i aktivnog i rezervnog sastava policije takozvane armije BiH, istragom bila obuhvaćena 42 lica.

Simović je dodao da je istraga još otvorena za neka lica.

Ifet Feraget, advokat optuženog Enesa Duraka, zatražio je od tužioca da Sudu dostavi razloge zbog kojih istraga nije okončana i zbog čega je došlo do cijepanja optužnice, dok je predsjedavajući Sudskog vijeća Halil Lagumdžija rekao da bi, ukoliko dođe do podizanja nove optužnice, moglo doći do spajanja predmeta, te da bi suđenje svima moglo početi u junu.

Feraget je naveo da odbranama nije dostavljen spisak dokaza korištenih u istrazi, pa je shodno tome zamolio Tužilaštvo da objelodani i dostavi sve dokaze.

Optužnica za zločine tereti Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada Sikiru, Benjamina Sikiru, Harisa Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada Bešliju, Nusreta Bešliju, Mirzeta Bešliju i Hamdiju Spahića.

Riječ je o komandantu i pripadnicima struktura takozvane Armije BiH, Teritorijalne odbrane i aktivnog i rezervnog sastava MUP-a, čiji je plan i cilj bio ubistvo svih lica srpske nacionalnosti u selu Čemerno, bez razlikovanja civila i vojnika Vojske Republike Srpske, uključujući i zarobljene civile i pripadnike Vojske Republike Srpske koji su položili oružje.

U optužnici se navodi da je u sinhronizovanom napadu na selo Čemerno u junu 1992. godine ubijeno najmanje 30 lica srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena i maloljetnih lica. Neke od žrtava su mučene i ubijene na izuzetno svirep način, a njihova tijela su masakrirana.

Nakon napada selo je potpuno uništeno, a cjelokupno stanovništvo srpske nacionalnosti je protjerano. U ovo selo niko se nije vratio ni nakon rata.

(Srna)