Odbrana će insistirati da generala Mladića pregledaju srpski ljekari

Odbrana nekadašnjeg komandata Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića insistiraće na tome da ga pregledaju srpski ljekari, rekao je danas njegov advokat Dragan Ivetić.



“Mi još čekamo odgovor na naš zahtev da srpski lekari otputuju i da ga pregledaju”, rekao je Ivetić na konferenciji za novinare u Moskvi.

On je podsjetio da je to odobrio Mehanizam za međunarodne krivične sudove /nasljednik Haškog tribunala/, ali da je glavni ljekar u Haškom tribunalu to blokirao, javila je RIA Novosti.

“Čekamo konačnu odluku, a ako ona ne bude pozitivna, onda ćemo se žaliti Mehanizmu”, rekao je Ivetić, koji se obratio putem video-mosta na konferenciji za novinare, koju je organizovala novinska agencija Rusija danas.

Na konferenciji bi trebalo da se obrate i generalov sin Darko Mladić, kao i član Komiteta ruske Dume za odbranu i predsjednik ruskog Komiteta za odbranu generala Ratka Mladića poslanik Pavel Dorohin, te ruski akademik i istoričar Јelena Guskova.

Poslije zatvaranja Haškog tribunala, razmatranje žalbi prelazi na Mehanizam.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.

(Srna)