Odbornici složni: Gradonačelnik bez ograničenja ugovara mazut

Gradonačelnik Banjaluke ima odriješene ruke da pregovara o nabavci mazuta, kako bi se grijna sezona privela kraju. Blagoslov su mu dali odbornici i to bez prvobitno predloženog ograničenja za ugovaranje poslova do 3,5 miliona maraka. Ideja je došla iz opzicionih redova.



“Mi iz SDS smo to javno rekli i podržacemo tu odluku pod uslovom da se iz stavke jedan ili dva, nemojte me dražti za riječ, briše tri i po miliona maraka jer grijana sezona traje do 15.aprila a po potrebi i dalje. Mi kao odbornici u Skupštini grada ne možemo gatati kakvo će vrijeme biti i koliki će minus biti i zato ćemo mi podržati tu odluku”, rekao je odbornik SDS-a Predrag Vulin.

“Grad čini sve da obezbjedi podršku Toplani, ona nema u dovoljnoj količini sredstava odnosno, nema ih uopšte da nabavlja gorivo. U ovom momentu nema dovoljno goriva da se završi sezona”, rekao je gradonačelnik Banjaluek Igor Radojičić.

Odbornici ne bi da gataju ni o najboljim rješenjima za restrukturiranje Toplane. Usvojili su izvještaj o četiri ponuđene opcije, ali i zaključkom obavezali gradonačelnika da u što kraćem roku ponudi dva najbolja. Odbornici NDP-a uhvatili su se, kako kažu nezakonitog ugovora o nabavci mazuta polovinom janaura između Toplane i firme Ideal Kompani. NDP-ov odbornik Vladimir Mirošljević tvrdi da je ugovor nezakonit.

“Prvi osnov je da nije ispoštovan Zakon o ekologiji, jer lože mazut koji ima do tri odsto, to je nezakonito. Do jedan odsto vrijedi već odavno u BiH. Ako imate ugovor o pozajmici to znači da ako kupite mazut treba da vratite mazut. Gdje se kaže ukoliko grad ne vrati mazut onda će u roku sedam dana da plati cjelokupan iznos mazuta”, rekao je odbornik NDP-a Vladimir Mirošljević.

“Žao mi je što pojedini odbornici okolo nosaju neke papire i lobiraju za pojedine firme za grad i građane nije bitan ni Higat ni Ideal i žao mi je što se pojedini odbornici pojavljuju kao advokati pojedinih firmi nego kao oni koji raspravljaju o sistemu grijanja”, rekao je Radojičić.

Raspravu o Toplani i prozivke na vlastiti račun u skupštinskoj sali slušao je i direktor tog preduzeća Mićo Milovanović. Ni odbornike ni medije nije udostojio ni riječi.